پورکبگانی: تولید علم باید در اولویت بخش کشاورزی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش کشاورزی و آبزی‌پروری از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان بوشهر است و باید حمایت جدی‌تری از فعالان این حوزه صورت گیرد.



وی با اشاره به اهمیت تولید علم در مسیر توسعه افزود: پیشرفت در هر حوزه‌ای نیازمند تولید علم و استفاده از دانش و فناوری‌های روز است، اما وزارت جهاد کشاورزی فاقد ظرفیت علمی لازم برای پاسخگویی به همه نیازهای این بخش است و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.



نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی صنعت میگوی استان بوشهر تصریح کرد: ارزش تولید میگوی استان بوشهر قابل توجه است و می‌توان ارزش اقتصادی آن را با ظرفیت صادراتی پنج نفتکش غول‌پیکر مقایسه کرد.



پورکبگانی ادامه داد: چنین ظرفیتی نشان می‌دهد که آبزی‌پروری و به‌ویژه صنعت میگو می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد استان، اشتغال و ارزآوری داشته باشد و به همین دلیل باید حمایت‌های لازم از این بخش افزایش یابد.



وی خواستار پیگیری مشکلات فعالان حوزه آبزیان در سطح ملی شد و گفت: مسائل و مشکلات فعالان حوزه آبزیان از جمله پرورش‌دهندگان ماهی و میگو و همچنین فعالان حوزه جلبک باید در کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت جدی دنبال شود.



نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید، تأمین زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌تواند زمینه توسعه بیشتر ظرفیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری استان بوشهر را فراهم کند.