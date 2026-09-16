پورکبگانی: کمبود صنایع برودتی حلقه مفقوده زنجیره شیلات بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری و آغاز به کار واحد تولید یخ در بوشهر، اظهار کرد: بخش شیلات و آبزیپروری یکی از پایههای حیاتی اقتصاد و کشاورزی استان بوشهر است و صنایع برودتی و بستهبندی یخ، مکمل جداییناپذیر این حوزه محسوب میشوند.
وی افزود: آبزیان از زمان برداشت در دریا یا مزارع پرورشی تا رسیدن به مراکز فرآوری و عملآوری، به نگهداری دقیق و سرمایش استاندارد نیاز دارند و نبود زیرساختهای کافی در این بخش میتواند زنجیره تولید و صادرات را با مشکل مواجه کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قابل توجه تولید میگوی پرورشی در استان تصریح کرد: در سالهای گذشته میزان تولید میگو در هر استخر سنتی حدود سه تن بود، اما امروز با استفاده از فناوریهای جدید و لاینر کردن مزارع، این میزان به حدود ۵۰ تن رسیده است.
پورکبگانی ادامه داد: با وجود این رشد علمی و تولیدی، باید بررسی کرد که آیا زیرساختهای برودتی، یخسازی و لجستیک نیز متناسب با افزایش تولید توسعه یافتهاند یا خیر؛ چراکه در بخش پشتیبانی و تکمیل زنجیره ارزش همچنان با عقبماندگی مواجه هستیم.
وی با انتقاد از وابستگی بخشی از فعالان شیلات به یخ تولیدشده در استانهای همجوار گفت: واردات یخ در فصل برداشت صید و میگو با ظرفیتهای تولیدی استان بوشهر همخوانی ندارد و وزارت جهاد کشاورزی باید برای تقویت زیرساختهای پس از صید و تکمیل زنجیره سرد برنامهریزی کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین از حمایت شبکه بانکی در راهاندازی این واحد صنعتی قدردانی کرد و گفت: خودکفایی در تولید یخ صنعتی و بهداشتی میتواند به کاهش هزینههای تمامشده صیادان، ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، تثبیت اشتغال جوانان بومی و توسعه پایدار نوار ساحلی استان کمک کند.
پورکبگانی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با رفع موانع و حمایتهای قانونی، زمینه توسعه صنایع پشتیبان شیلات و سرمایهگذاری در این حوزه را فراهم کنند.
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