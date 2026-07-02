پورکبگانی: سهم اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در صنایع بوشهر محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: دشمنان علاوه بر اعمال فشارهای مختلف، با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند و مقابله با این جنگ نیازمند هوشیاری، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر افزود: تکالیف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در حوزه توسعه سواحل، باید با جدیت در استان اجرایی شود.

فاضلاب عالیشهر از مطالبات جدی مردم است

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های شهری را از نیازهای اساسی استان دانست و گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای ساحلی، به‌ویژه عالیشهر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به رشد جمعیت این شهر، باید در اولویت قرار گیرد.

توسعه آبزی‌پروری و توجه به اشتغال بومی

پورکبگانی با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی استان اظهار داشت: میگوی بوشهر از محصولات باکیفیت و صادرات‌محور کشور است و بخش عمده تولید آن به بازارهای اروپا و آسیا صادر می‌شود. همچنین توسعه پرورش ماهی در قفس نیازمند حمایت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با تأکید بر نقش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: اختصاص حداقل ۵۰ درصد فرصت‌های شغلی این صنایع به نیروهای بومی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از مطالبات جدی مردم استان است.

لزوم تقویت زیرساخت‌های درمانی و تسریع در پرداخت تسهیلات

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به مشکلات مردم در دریافت تسهیلات بانکی گفت: پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن باید با سرعت بیشتری انجام شود تا متقاضیان با مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی همچنین با بیان اینکه استان بوشهر از نظر شاخص‌های درمانی با کمبودهایی روبه‌رو است، بر تأمین اعتبارات لازم برای توسعه مراکز درمانی، فضاهای آموزشی و ورزشی تأکید کرد.

پورکبگانی در پایان، تأمین شناور مسافری جدید و راه‌اندازی آمبولانس دریایی برای جزیره خارگ را از مهم‌ترین مطالبات مردم این جزیره عنوان کرد و خواستار تسریع در تحقق این مطالبات شد.