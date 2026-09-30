هفته ملی کودک فرصتی برای شنیدن صدای کودکان و توجه به نیازهای آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته ملی کودک با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: توجه به کودکان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی آنان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید ابعاد عاطفی، فرهنگی و اجتماعی زندگی کودکان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» افزود: این شعار بر اهمیت شادی، امید، شنیدن صدای کودکان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد استعدادهای آنان تأکید دارد و برنامه‌های این هفته نیز باید با همین رویکرد دنبال شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه گفت: این مناسبت فرصت مناسبی است تا دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی، ظرفیت‌های خود را برای اجرای برنامه‌هایی متناسب با نیازهای کودکان به کار گیرند.

گوهری ادامه داد: هفته ملی کودک نباید تنها به برگزاری چند برنامه محدود شود، بلکه باید فرصتی برای شناخت بهتر دغدغه‌های کودکان و نزدیک شدن به دنیای آنان باشد و اقدامات عملی برای ایجاد نشاط و امید در میان این قشر انجام شود.

وی توجه به کودکان در شرایط دشوار را ضروری دانست و بیان کرد: دیدار با کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان مناطق محروم و کم‌برخوردار، کودکان بستری در بیمارستان‌ها و دیگر کودکانی که دسترسی کمتری به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، باید بخشی از برنامه‌های هفته ملی کودک باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با تشریح فعالیت‌های این مجموعه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی عنوان کرد: این فعالیت‌ها با هدف تقویت خلاقیت، پرورش تفکر، شناسایی استعدادها و کمک به رشد همه‌جانبه کودکان و نوجوانان انجام می‌شود.

گوهری از تلاش مربیان و کارکنان کانون در سراسر استان برای ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان قدردانی کرد و گفت: کانون آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد و فرصت‌هایی متفاوت، آموزنده و ماندگار برای کودکان کردستان فراهم کند.