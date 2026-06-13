خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تابستان برای کودکان و نوجوانان تنها فصل تعطیلی مدارس نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تجربههای تازه، یادگیری مهارتهای جدید و حضور در محیطهایی است که میتواند مسیر رشد فکری و فرهنگی آنان را شکل دهد.
در این میان، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از پایگاههای مهم تربیتی، تلاش میکنند با برنامههای متنوع، اوقات فراغت کودکان را از سرگرمی صرف به تجربهای سازنده و اثرگذار تبدیل کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان نیز امسال با رویکرد نوجوانمحوری و توجه به نقش خانواده، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی و هنری را برای فصل تابستان تدارک دیده است؛ از توسعه فرهنگ مطالعه و اجرای طرحهای کتابخوانی خانوادگی گرفته تا احیای هنرهای سنتی مانند قصهگویی، نقالی و پردهخوانی با هدف پیوند نسل جدید با میراث فرهنگی و هویتی ایران.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از پایان تعطیلات نوروزی برنامهریزی برای فعالیتهای تابستانی کانون آغاز شد، چرا که نمیتوان کودکان را بدون برنامه رها کرد و انتظار داشت صرفاً در خانه بمانند.
حمیدرضا گوهری افزود: کودک نیازمند مطالعه، دریافت انرژی مثبت، حضور در محیطهای فرهنگی، گفتوگو و داشتن فضایی برای بیان احساسات و دغدغههای خود است و کانون تلاش میکند چنین بستری را برای آنها فراهم کند.
تابستان کانون با محور نوجوانمحوری
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در پاسخ به این موضوع که برنامه کانون برای جذب بیشتر نوجوانان و استفاده بهتر از ظرفیت اوقات فراغت آنان چیست، اظهار کرد: رویکرد ما در برنامههای جدید، نوجوانمحوری است و تلاش داریم نوجوانان ارتباط بیشتری با کانون برقرار کنند و این مجموعه را محیطی برای یادگیری، تجربه و رشد خود بدانند.
گوهری با اشاره به شعار «برای ایران میمانیم، میخوانیم و میسازیم» اظهار کرد: هدف این شعار، تقویت امید به آینده در میان کودکان و نوجوانان و ایجاد نگاه مثبت نسبت به ساختن ایرانی زیباتر و توانمندتر است.
وی ادامه داد: فعالیتهای تابستانی کانون از ماههای گذشته آغاز شده تا خانوادهها بتوانند با برنامهریزی مناسب، فرزندان خود را در این مسیر همراه کنند.
کتابخوانی خانوادگی؛ از کودک تا والدین
گوهری در پاسخ به پرسشی درباره نقش خانوادهها در برنامههای فرهنگی کانون و ترویج مطالعه در میان کودکان اظهار کرد: اگر قرار است اتفاق تربیتی در کودک شکل بگیرد، خانواده باید در این مسیر همراه باشد.
گوهری با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت فرهنگی کودکان بیان کرد: یکی از برنامههای طراحی شده، طرح «چهار کتاب برای خانوادهها» است که تلاش میکند والدین نیز در کنار فرزندان خود به مطالعه کتابهای کانون بپردازند.
وی افزود: باور ما این است که اگر قرار است اتفاق تربیتی در کودک شکل بگیرد، خانواده نیز باید در این مسیر همراه باشد؛ چرا که والدین نقش مهمی در ایجاد علاقه به مطالعه و فعالیتهای فرهنگی در فرزندان دارند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: همزمان با روز خانواده در ۲۱ خردادماه، برنامههای مختلفی در مراکز کانون استان با حضور خانوادهها و کارشناسان برگزار میشود.
احیای هنرهای سنتی با زبان قصه و نقالی
گوهری با اشاره به برنامههای فرهنگی کانون در حوزه قصهگویی، نقالی و پردهخوانی اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم ما توجه دوباره به هنرهای اصیل ایرانی است، چرا که این هنرها ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و هویتی به نسل جدید دارند.
وی ادامه داد: با دعوت از استادان این حوزه و برگزاری برنامههای مختلف، تلاش میکنیم کودکان و نوجوانان را با قصههای ملی، شاهنامه، نقالی و شیوههای روایتگری ایرانی آشنا کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا کانون بر احیای این هنرها تأکید دارد، گفت: زبان هنر بهترین مسیر برای ارتباط با کودکان است و با استفاده از قصه و روایت میتوان مفاهیم فرهنگی، ارزشها و هویت ایرانی را به شکلی جذاب منتقل کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان افزود: قصه و روایت همیشه یکی از ابزارهای مؤثر تربیتی بوده و میتوان از این ظرفیت برای معرفی ارزشها، فرهنگ ایرانی و تقویت حس هویت در کودکان استفاده کرد.
جشنوارههای تابستانی با محور قصه و فرهنگ
گوهری از برگزاری جشنوارههای مختلف در تابستان امسال خبر داد و گفت: جشنواره قصهگویی و نقالی از جمله برنامههایی است که برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده و تلاش میکنیم با استفاده از زبان هنر، مفاهیم مختلف را به نسل آینده منتقل کنیم.
وی همچنین به همکاری با دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگسازی اشاره کرد و گفت: در زمینه صرفهجویی انرژی نیز با همکاری اداره برق، برنامههایی با محور قصه و هنر طراحی شده تا کودکان با زبان خودشان اهمیت مصرف درست انرژی را یاد بگیرند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با تأکید بر اینکه بسیاری از رفتارهای اجتماعی از دوران کودکی شکل میگیرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم فرهنگی مانند صرفهجویی، رعایت قوانین یا مسئولیتپذیری در جامعه نهادینه شود، باید از کودکان آغاز کنیم.
گوهری با اشاره به تجربه موفق آموزشهای فرهنگی از طریق ابزارهای هنری افزود: همانگونه که استفاده از انیمیشن و زبان کودکانه در موضوعاتی مانند فرهنگ ترافیک و استفاده از کمربند ایمنی اثرگذار بود، در سایر حوزهها نیز باید از همین ظرفیت استفاده کرد.
آینده کشور در گرو توجه به کودکان و نوجوانان است
وی خاطرنشان کرد: کودکان امروز، مدیران و تصمیمگیران آینده کشور هستند و باید برای رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی آنها برنامه داشته باشیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: وقتی کودک امروز با نقاشی، نوشته یا فعالیت فرهنگی خود احساساتش را بیان میکند، نشان میدهد که ظرفیت بزرگی برای مشارکت اجتماعی دارد و باید این استعدادها مورد توجه قرار گیرد.
گوهری تأکید کرد: هر اتفاق مثبت و ماندگاری که قرار است در جامعه رخ دهد، باید از کودکان آغاز شود و استفاده از ظرفیت نسل جوان و نوجوان، یکی از مهمترین مسیرهای موفقیت فرهنگی کشور است.
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