احسان منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته ملی کودک فرصتی برای توجه جدی‌تر به نیازهای کودکان، تقویت زمینه‌های رشد و خلاقیت آنان و بازنگری در مسئولیت خانواده و جامعه نسبت به آینده‌سازان کشور است.

وی با اشاره به نام‌گذاری هفته ملی کودک با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» افزود: کودکی دوره‌ای بنیادین در شکل‌گیری شخصیت، هویت و توانمندی‌های فردی و اجتماعی انسان است و توجه به این دوره باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

منصوری تصریح کرد: برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با محورهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، ادبی و تربیتی برگزار می‌شود و هر یک از روزهای این هفته به یکی از موضوعات مهم مرتبط با زندگی و آینده کودکان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ۱۵ مهرماه با عنوان «لبخندهایی که از یاد نمی‌روند» به یاد کودکان و نوجوانان شهید اختصاص دارد و ۱۶ مهرماه با عنوان «زمین، خانه فردای ما» بر توجه به طبیعت و محیط‌زیست تأکید می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی تاکید کرد: ۱۷ مهرماه با عنوان «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود» بر نقش خانواده در ایجاد محیطی امن و همراه با آرامش برای کودکان تمرکز دارد و هجدهم مهرماه نیز با عنوان «بازی؛ زبان کودکی» اهمیت بازی، نشاط، خلاقیت و تجربه‌های کودکانه در فرآیند رشد را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی افزود: ۱۹ مهرماه با عنوان «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا» به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، قصه، تخیل و کشف جهان‌های تازه اختصاص دارد و بیستم مهر با عنوان «وطن، خانه همه کودکان» بر توجه به نیازهای کودکان و فراهم‌کردن فرصت برابر برای حضور و رشد همه آنان تأکید دارد.

منصوری بیان کرد: ۲۱ مهرماه نیز با عنوان «کودکان، سازندگان فردا» به نقش دانش، علوم، فناوری‌های نوین، هنر و خلاقیت در ساخت آینده اختصاص یافته است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را شناسایی و در مسیر درست پرورش دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی گفت: نگاه به کودک نباید محدود به یک مناسبت یا برنامه مقطعی باشد، بلکه حمایت از رشد فکری، فرهنگی، اجتماعی و هنری کودکان نیازمند همراهی مستمر خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، آموزشی و هنری همزمان با هفته ملی کودک در سطح استان مرکزی پیش‌بینی و تدارک دیده شده است که با هدف توجه به نیازهای کودکان، تقویت خلاقیت و مهارت‌های آنان و ایجاد فضای شاد و پویا برای کودکان و خانواده‌ها اجرا می‌شود.

منصوری افزود: کودکان سرمایه‌های انسانی کشور و سازندگان فردای جامعه هستند و هر اندازه برای افزایش فرصت‌های یادگیری، مطالعه، بازی، خلاقیت و مشارکت آنان برنامه‌ریزی شود، زمینه شکل‌گیری نسلی توانمندتر، خلاق‌تر و مسئولیت‌پذیرتر فراهم خواهد شد.