۱۶ واحد صنفی متخلف در اندیمشک پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ‌الدین یلدی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و تشدید نظارت‌های بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط در ۱۰ روز گذشته از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان اندیمشک بازدید کردند و موارد تخلف را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، چهار واحد نانوایی، سه واحد سوپرمارکت، چهار واحد خرده‌فروشی دخانیات، سه واحد مرغ‌فروشی، یک واحد نان فانتزی و یک واحد اغذیه‌فروشی به دلیل تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن الزامات مربوطه، پلمب شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان است، بیان کرد: بازرسی‌ها و نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و سایر اماکن عمومی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

یلدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت بررسی قرار گیرد.