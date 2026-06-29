سلامت مردم خط قرمز بهداشت اندیمشک است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ‌الدین یلدی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و تشدید نظارت بر چرخه عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط با انجام بازرسی‌های مستمر از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، بیش از دو تن مواد غذایی غیرقابل مصرف، تاریخ‌گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: این محموله پس از طی مراحل قانونی و با حضور نمایندگان مراجع ذی‌صلاح، به دلیل تهدید جدی برای سلامت عمومی معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای متخلف تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۰ واحد صنفی شامل سه نانوایی، دو شیرینی‌پزی و پنج رستوران و اغذیه‌فروشی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی، شرایط نامناسب نگهداری مواد غذایی و بی‌توجهی به تذکرات کارشناسان، با دستور قضایی پلمب شدند.

وی گفت: بازرسی‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت جامعه را تهدید کند مطابق قانون برخورد و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

یلدی از شهروندان خواست: هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید، تاریخ انقضا و برچسب اصالت کالا توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ یا مراجعه به مراکز بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی انجام شود.