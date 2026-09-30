به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی محمودی چهارشنبه شب در مجمع عمومی جبهه شریان شهرستان قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مقاومت، اظهار کرد: قزوین و استان قزوین از جمله مناطق پرافتخار کشور در عرصه ایثار و شهادت است و شخصیت‌هایی همچون شهیدان بابایی، حاجی‌زاده، رجایی و ابوترابی از این خطه برخاسته‌اند.

وی با اشاره به نقش شهدا و نیروهای مسلح در تقویت توان دفاعی کشور افزود: اگر تربیت ایمانی و انقلابی و تلاش خانواده‌هایی که چنین فرزندانی را تربیت کردند نبود، امروز از ظرفیت‌های دفاعی کشور در حوزه موشکی، پهپادی، پدافندی و راداری برخوردار نبودیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که در مجلس به دست می‌آوریم، در حوزه نظامی، موشکی، پهپادی، پدافندی و راداری، طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است.

محمودی با اشاره به نقش جوانان در توسعه فناوری‌های دفاعی کشور عنوان کرد: جوانان، دانشجویان و نیروهای متخصص کشور امروز به فناوری‌هایی دست پیدا کرده‌اند که شاید اگر پیش از این درباره آنها با ما صحبت می‌شد، باور نمی‌کردیم، اما اکنون شاهد این دستاوردها هستیم.

وی این دستاوردها را حاصل تربیت ایمانی و انقلابی دانست و گفت: نتیجه تربیت مکتب امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)، صبر در برابر سختی‌ها، مقاومت و توقف نکردن در مسیر پیشرفت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جایگاه قدرت ایران، اظهار کرد: بر اساس محاسبات نظامی، ایران در شمار قدرت‌های برتر جهان قرار دارد و از منظر محاسبات الهی نیز باید به ظرفیت‌های کشور و توان مردم باور داشته باشیم.

محمودی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه هستند، افزود: دشمن تلاش می‌کند مردم را دچار اختلاف، آشوب و ناامیدی کند، اما حضور مردم در صحنه می‌تواند این محاسبات را تغییر دهد.

وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری جبهه شریان گفت: هدف شریان این است که در میدان حضور داشته باشد و مسائل مردم را دنبال کند؛ «تمام کردن کار» نیز از اهدافی است که این جریان برای خود تعریف کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویکردهای سیاسی ادامه داد: سال‌ها برخی افراد با تقسیم‌بندی مردم به اصولگرا و اصلاح‌طلب و با واژه‌سازی، مردم را ابزار قدرت خود قرار داده‌اند، در حالی که امروز باید مسئله مردم و خدمت به آنها در اولویت باشد.

محمودی افزود: جبهه انقلاب باید نشان دهد که در همه عرصه‌ها می‌تواند الگوی خدمت به مردم باشد و نیروهای انقلابی نباید از مردم فاصله بگیرند.

وی تصریح کرد: فاصله میان یک جوان انقلابی و بدنه مردم، با هر ظاهر و تیپ و قیافه‌ای، یک گناه نابخشودنی است و باید کاری کنیم اعتماد مردم به نیروهای متدین و انقلابی حفظ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به دلیل رفتار یا عملکرد نادرست، مردم از جریان انقلابی فاصله بگیرند و نسبت به آن بی‌اعتماد شوند؛ به همین دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل آنان اهمیت زیادی دارد.

محمودی با اشاره به دیدار با جمعی از دانشجویان گفت: پیش از این جلسه با دانشجویان نشست داشتیم و مسائل و دغدغه‌های آنها را شنیدیم. جوانان انقلابی و دانشجویان آماده خدمت هستند و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی آنها را فراهم کنیم.

وی بر ضرورت شبکه‌سازی در جریان انقلابی تأکید کرد و گفت: شریان با هدف شبکه‌سازی در کشور حرکت می‌کند و در این مسیر هزینه هم می‌دهد، اما باید بتواند ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی را در مسیر خدمت به مردم به کار بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع قانون و تمکین به آن اظهار کرد: اگر جمهوری اسلامی را قبول داریم، باید قانون آن را نیز بپذیریم؛ حتی اگر قانونی به ضرر ما باشد، اصل بر تمکین به قانون است.

محمودی ادامه داد: ممکن است فردی معتقد باشد حقی از او تضییع شده است، اما پیگیری احقاق حق باید از مسیرهای قانونی انجام شود و همه باید در چارچوب ساختارهای قانونی کشور حرکت کنند.