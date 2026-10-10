نظارت مجلس نباید به اخلال در اداره امور کشور منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر شنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ضمن استقبال از نقدهای صریح و شفاف جامعه دانشگاهی و دانشجویان را دیده‌بانان تیزبین مطالبات مردم برشمرد و بر اهمیت شنیدن نظرات آنان تاکید کرد و با تشریح جایگاه مجلس در نظارت بر دولت، ادامه داد: طرح سوال و استیضاح از وزرا از ابزارهای قانونی و مسلم نمایندگان برای صیانت از حقوق مردم است اما نمایندگان باید در استفاده از این ابزارها مصالح کلان کشور را نیز مدنظر قرار دهند.

وی افزود: تمرکز بر استیضاح‌های متعدد و هم‌زمان برای شمار زیادی از اعضای کابینه می‌تواند روند اداره امور اجرایی را دچار اختلال و دشواری کند و مجلس ضمن اعمال حق نظارتی خود باید شرایط کشور و ضرورت ثبات مدیریتی برای پیشبرد امور را نیز لحاظ نماید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها پرداخت و بر ضرورت ریشه‌یابی دقیق گرانی‌ها تاکید کرد و گفت: در تحلیل وضعیت معیشتی مردم باید میان ضعف‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و سایر عوامل موثر بر بازار تفکیک قائل شد تا راهکارهای ارائه‌شده دقیق و اثربخش باشد.

وی با اشاره به سازوکار قانونی مجلس برای برخورد با تخلفات، یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مرجع اصلی دریافت شکایات و بررسی عملکرد دستگاه‌ها است و این کمیسیون باید ضمن رسیدگی به پرونده‌ها مستندات متقن را برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد.

حاجی بابایی در پایان پاسخگویی مسئولان در برابر افکار عمومی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با مطالبه‌گری مستمر مسئولان اجرایی را نسبت به تصمیم‌های اتخاذ شده و آثار آن بر زندگی مردم پاسخگو نگه دارد و پیگیری مطالبات عمومی، نظارت بر اجرای قانون و مقابله با ناکارآمدی‌ها از محورهای اصلی مسئولیت نمایندگان در دوره فعلی مجلس است.