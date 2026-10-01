به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت و صیانت از سرمایه های ملی مرزبانان دریابانی بندرعباس موفق شدند با اجرای یک عملیات دقیق و منسجم ضربه ای مهلک به شبکه قاچاقچیان سوخت وارد کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: در این عملیات که با هدایت مستقیم فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس و رصد دقیق اطلاعاتی همراه بود یک فروند یدک کش متخلف در آبهای سرزمینی شناسایی و توقیف شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به حجم این محموله قاچاق تصریح کرد: در بازرسی از این شناور، مقدار یک میلیون و ۸۲۵ هزار لیتر مشتقات نفتی ( نفت کوره و گازوئیل) کشف شد که بنابراظهار نظر کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق به همراه شناور توقیفی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ریال برآورد شده است.

سردار ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۷ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه محموله مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این مقام ارشد مرزبانی هرمزگان تاکید کرد : مرزبانان این استان با اقتدار و اشراف کامل اجازه هیچ گونه فعالیت غیرقانونی و تعرض به منافع ملی در آبهای خلیج فارس را به قاچاقچیان نخواهد داد.