به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در عملیاتی قاطع توسط مرزبانان بندرعباس، یک فروند شناور لندینگ‌کرافت حامل محموله‌ای سنگین و متنوع از تجهیزات و قطعات قاچاق در بندرعباس شناسایی و توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان در ادامه اضافه کرد: از این لندینگ‌کرافت یک دستگاه ماشین‌آلات راه و شهرسازی، ۳ محور چرخ کامیون، یک دستگاه کله کامیون کامل، ۱۳ حلقه لاستیک سنگین لودر، یک عدد نگهدارنده گوی غلطک، ۳۵ بسته گریس صنعتی، ۵ دستگاه فرگاز صنعتی، یک دستگاه موتور خودروی سبک قاچاق کشف شد که بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی این محموله کلان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به دستگیری ۶ متهم، خاطر نشان کرد: شناور توقیف‌شده به همراه محموله مکشوفه، پس از انجام مراحل اولیه قانونی، برای سیر مراحل قضایی و تشکیل پرونده تکمیلی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

سردار ابراهیمی در خاتمه تأکید کرد: که نظارت و پایش برتردد شناورها در آب‌های سرزمینی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و با هرگونه فعالیت قاچاق به شدت برخورد خواهد شد.