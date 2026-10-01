هشدار زرد هواشناسی در قم؛ باد شدید و رگبار در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از امروز پنجشنبه نهم مهرماه به بعد با ناپایداری‌هایی همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد، خیزش گردوخاک و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: امروز پنجشنبه نهم مهرماه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر رخ می‌دهد و در بعضی نقاط نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.



ترابیان ادامه داد: در این روز بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد و احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد و باد با جهت غربی و سرعت ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید.



این کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: کمینه دمای هوای شهر قم در روز پنجشنبه ۱۹ درجه و بیشینه دما ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی گفت: روز جمعه دهم مهرماه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان افزود: جهت وزش باد در روز جمعه غربی خواهد بود و سرعت آن به ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و دمای هوا در شهر قم نیز در کمینه ۲۱ و در بیشینه ۳۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



هشدار زرد هواشناسی صادر شد



ترابیان با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد اداره کل هواشناسی استان قم اظهار کرد: این هشدار با توجه به عبور موج از تراز میانی جو، تغییرات فشار در سطح زمین و فعالیت سامانه بارشی صادر شده است.



وی افزود: زمان آغاز این سامانه پنجشنبه نهم مهرماه و زمان پایان آن اواخر وقت یکشنبه دوازدهم مهرماه پیش‌بینی شده و همه مناطق استان قم تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.



این کارشناس هواشناسی قم گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش رگباری باران و رخداد رعدوبرق از مخاطرات مورد انتظار در مدت فعالیت این سامانه است.



ترابیان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را داشته و جمکران نیز با دمای ۳۹.۱ درجه گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده است.