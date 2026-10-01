هشدار هواشناسی همدان نسبت به وزش باد شدید

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: با توجه به خروجی مدل‌های پیش‌بینی امروز پنج‌شنبه شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود و در ساعات بعدازظهر و شب احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف باران به‌ویژه در مناطق غربی و شمالی استان وجود دارد.

وی افزود: برای روز جمعه پدیده غالب جوی در استان وزش باد شدید در ساعات میانی روز خواهد بود ضمن اینکه بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از روز شنبه تا سه‌شنبه آسمان استان عمدتا قسمتی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات میانی و بعدازظهر همچنان شاهد وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود.

وی در خصوص روند تغییرات دمایی گفت: امشب و فرداشب به دلیل افزایش ابر و رطوبت جو دماهای کمینه در اکثر نقاط استان ۲ تا ۳ درجه افزایش می‌یابد و از صبح یکشنبه مجددا روند کاهشی دما آغاز شده و دمای کمینه در بیشتر مناطق استان به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

باقری شکیب با اشاره به گزارش‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان تصریح کرد: روز گذشته اسدآباد با دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد بیشترین دما را در استان به خود اختصاص داد و صبح امروز نیز شهرستان بهار با ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بود و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعت ۲۷ و در خنک‌ترین ساعت ۱۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در پایان با تاکید بر لزوم آمادگی باغداران برای مواجهه با شرایط جوی گفت: با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید در ساعات میانی و بعدازظهر روزهای پیش رو ضروری است باغداران و به‌ویژه کشاورزان عزیز که در حال حاضر مشغول برداشت محصول گردو هستند موضوع وزش باد را مدنظر قرار داده و تمهیدات ایمنی و حفاظتی لازم را اتخاذ کنند.