فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری امسال، ۳۴ پروژه گردشگری در استان گلستان کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسید که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این طرح‌ها ۲۴۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: اجرای این پروژه‌ها زمینه ایجاد ۹۴ فرصت شغلی را فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری را وارد چرخه فعالیت اقتصادی کند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری ادامه داد: در این هفته نشست‌های مختلفی با تشکل‌های تحت پوشش و نظارت اداره‌کل برگزار شد و دیدار و گفتگو با جامعه راهنمایان گردشگری، جامعه هتلداران و انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

فعالی گفت: نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیز با هدف ایجاد تفاهم و رسیدن به نگاه مشترک میان فعالان این حوزه و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد، افزود: توسعه این بخش نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف است و دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی هر کدام می‌توانند در شکل‌گیری اتفاقات جدید در گردشگری استان نقش داشته باشند.

ضرورت تبدیل جاذبه‌های گلستان به محصولات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بر ضرورت طراحی بسته‌های متنوع گردشگری در استان تأکید کرد و گفت: گلستان برای رونق گردشگری به رویدادهای مهم و بسته‌های سفر متنوع نیاز دارد تا گردشگران با انگیزه‌های مختلف وارد استان شوند و در ادامه نیز خدمات مناسب و استاندارد دریافت کنند.

فعالی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری گلستان اظهار کرد: این استان از جاذبه‌های ارزشمندی در حوزه‌های آبی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز از مرحله جاذبه فراتر نرفته و به محصول گردشگری تبدیل نشده است.

وی ادامه داد: باید ظرفیت‌های موجود در قالب بسته‌های سفر و محصولات قابل عرضه از طریق دفاتر خدمات مسافرتی تعریف و ارائه شود؛ چراکه این اقدام می‌تواند به ایجاد تحول در گردشگری گلستان و افزایش سهم استان از اقتصاد گردشگری کمک کند.

فعالی افزود: در فرآیند توسعه گردشگری، آثار اقتصادی این صنعت بر جامعه محلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا درآمد حاصل از حضور گردشگران به شکل مؤثرتری در مناطق مقصد جریان پیدا کند.

ضرورت افزایش سرعت اجرای طرح‌های گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان درباره موانع پیش روی توسعه گردشگری استان گفت: مانع خاصی که حل‌نشدنی باشد در مسیر فعالیت‌های گردشگری گلستان نمی‌بینم.

وی افزود: همراهی مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد و مجموعه‌های مختلف برای ایجاد اتفاقات جدید در حوزه گردشگری همکاری می‌کنند، اما لازم است سرعت اجرای پروژه‌ها و اقدامات افزایش یابد تا نتایج مورد انتظار در زمان کوتاه‌تری حاصل شود.

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در آشوراده

فعالی در ادامه درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در آشوراده اظهار کرد: سرمایه‌گذار پس از طی فرآیندهای قانونی و انجام بررسی‌های لازم وارد پروژه شده و مجوزهای مورد نیاز نیز برای اجرای طرح صادر شده است.

وی افزود: عملیات کلنگ‌زنی پروژه نیز انجام شده و سرمایه‌گذار دو دفتر در گرگان خریداری و تحویل گرفته که در حال تجهیز است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: قرارداد مشاور پروژه نیز منعقد شده و در حال حاضر اقدامات فنی و مهندسی در حال انجام است.

وی گفت: در بازدیدی که به همراه معاون عمرانی از روند فعالیت سرمایه‌گذار داشتیم، تیم طراحی و مهندسی پروژه در حال تدوین پلان‌ها و برنامه‌های اجرایی بود.

فعالی با تأکید بر اینکه طرح سرمایه‌گذاری آشوراده مطابق برنامه مصوب کمیته ملی دنبال می‌شود، اظهار کرد: اجرای این طرح با هماهنگی محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد و تلاش داریم شرایط لازم برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار با انگیزه و سرعت بیشتر فراهم شود.

وی درباره زمان آغاز عملیات کارگاهی پروژه نیز گفت: در حال حاضر مراحل فنی و مهندسی در حال انجام است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مراحل بعدی پروژه و عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.