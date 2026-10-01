«قالی اسرارآمیز» روایتی پررمزوراز از تبریز تا قونیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «قالی اسرارآمیز» نوشته علی ناصری، رمانی برای نوجوانان است که داستانی معمایی و پرتعلیق را با دنیای قالی‌بافی، افسانه‌ها، عرفان و میراث فرهنگی پیوند می‌زند. این کتاب در سال ۱۴۰۵ در مجموعه کتاب‌های شکوفه انتشارات امیرکبیر منتشر شده و ۲۳۴ صفحه دارد.

داستان از گم‌شدن یک تابلوفرش تمام‌ابریشم آغاز می‌شود؛ تابلویی که برای امین، نوجوان هفده‌ساله داستان، فقط یک اثر هنری نیست. او این تابلو را بافته و قرار است همراه دایی‌اش آن را برای ادای نذری به قونیه ببرد؛ اما درست زمانی که فرصت چندانی تا سفر باقی نمانده، تابلو از زیرزمین خانه به سرقت می‌رود.

جست‌وجوی امین برای پیدا کردن تابلو، خیلی زود او را وارد ماجرایی پیچیده‌تر می‌کند؛ ماجرایی که پای یک مرد ناشناس با بدن کاملاً خالکوبی‌شده، تصویری اسرارآمیز از یک پیامبر، گذشته پدر امین، دنیای قالی‌بافان و بازار تاریخی تبریز و سرانجام قونیه و آیین شب عرس مولانا را به داستان باز می‌کند.

در مسیر این جست‌وجو، امین متوجه می‌شود نقش اصلی تابلو از تصویری الهام گرفته که روی بدن همان مرد ناشناس دیده است؛ تصویری سبزرنگ و مرموز که میان انبوه نقش‌های اسطوره‌ای و موجودات افسانه‌ای بدن او، جایگاهی متفاوت دارد. همین تصویر، یکی از مهم‌ترین گره‌های معمای داستان را شکل می‌دهد.

«قالی اسرارآمیز» در کنار خط داستانی معمایی خود، مخاطب را با بخشی از هنر و فرهنگ قالی‌بافی تبریز نیز همراه می‌کند. بازار تاریخی تبریز، نقش‌ونگارهای اسطوره‌ای، شیوه بافت و پرداخت تابلوفرش و رابطه نسل‌های مختلف با این هنر، در تار و پود روایت حضور دارند.

این رمان همچنین به مفاهیمی مانند نذر، ایمان، مرگ و زندگی، توبه، انتخاب و رازهای پنهان آدم‌ها می‌پردازد و در بخش‌هایی از داستان، جهان عرفانی مولانا و قونیه را با زندگی شخصیت‌های امروزی پیوند می‌دهد.

«قالی اسرارآمیز» برای نوجوانانی که به داستان‌های معمایی، رازآلود و پرتعلیق علاقه دارند و در عین حال دوست دارند در دل یک داستان با بخشی از فرهنگ و هنر ایرانی و جهان مولانا آشنا شوند، روایتی متفاوت را پیش رویشان می‌گذارد.