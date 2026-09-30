به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری یکی از طرح‌های گردشگری اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، با اشاره به تداوم فعالیت‌های گردشگری در کشور اظهار کرد: اقداماتی که در دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شده، نشان‌دهنده توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت‌محور این صنعت است.

وی افزود: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارتقای سلامت روان نیز کارکرد دارد و می‌تواند در کنار ایجاد اشتغال، زمینه افزایش نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تغییر جایگاه گردشگری در سیاست‌گذاری‌های کشور تصریح کرد: گردشگری از حاشیه برنامه‌های اجرایی خارج شده و به متن برنامه‌ها آمده است و اهمیت و کارکردهای مختلف این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور جنگ را تجربه کرده است، فعالیت گردشگری متوقف نشده و همچنان جریان دارد؛ هرچند این جریان ممکن است با فراز و نشیب‌هایی همراه باشد.

محسنی بندپی با اشاره به وضعیت فعالیت مراکز اقامتی کشور گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از مردادماه تاکنون ضریب اشغال تخت هتل‌ها به جز مناطق جنوبی کشور بالای ۸۰ درصد بوده است و این موضوع سندی بر تداوم فعالیت گردشگری در کشور است.

وی تأکید کرد: گردشگری ایران توقف‌پذیر نیست و تداوم این فعالیت، ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش گردشگری را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: سرمایه‌گذاری امری مقدس است و سرمایه‌گذار باید در همه حوزه‌های اداری، دولتی و اجرایی کشور مورد احترام قرار گیرد؛ این موضوع در حوزه گردشگری اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: سیاست‌های حمایتی می‌تواند به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری منجر شود و استمرار این روند، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری کشور را فراهم خواهد کرد.

محسنی بندپی همچنین با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های در دست اجرا در بخش گردشگری گفت: بیش از ۳۷ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰ همت در کشور در حال پیگیری است و تداوم این روند می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های گردشگری و توسعه ظرفیت‌های این صنعت کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری اصفهان خاطرنشان کرد: این استان و شهر اصفهان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی، تمدنی، سلامت و اقلیم برخوردار هستند و باید زمینه شکوفایی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری اصفهان می‌تواند به تقویت چرخه اقتصاد گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در این حوزه منجر شود.