۲ هزار میلیارد ریال برای کاهش خطرات سیلاب در مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان ظهر پنجشنبه در کارگروه مدیریت بحران آب منطقه‌ای با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت و کنترل سیلاب در استان اظهار کرد: این اقدامات در ۲۲ شهرستان مازندران و با هدف کاهش آسیب‌پذیری مناطق مختلف در برابر بارش‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها انجام شده است.

وی افزود: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۳۸ کیلومتر از مسیر رودخانه‌های استان لایروبی و بازگشایی شد تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یافته و موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران همچنین از مرمت و بازسازی ۵۴۳ مورد سردهنه سنتی و اجرای یک‌هزار و ۹۴۹ متر دیوار حفاظتی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای تثبیت سازه‌های حفاظتی و کاهش آسیب‌پذیری مناطق پیرامونی رودخانه‌ها انجام شده است.

داوودیان ادامه داد: در این مدت ۲۱ سد انحرافی در نقاط مختلف استان احداث و یک سد لاستیکی نیز در شهرستان بابلسر به بهره‌برداری رسید. همچنین چهار آب‌بندان مرمت و بازسازی و عملیات اجرایی شش ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی انجام شد.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های مختلف استان توزیع شده است، گفت: عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه‌ها در ۱۵ شهرستان، مرمت سردهنه‌ها در ۲۰ شهرستان، احداث دیوارهای حفاظتی در ۱۲ شهرستان و ساخت سدهای انحرافی در ۱۴ شهرستان انجام شده است.

لایروبی ۱۳۸ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران

در همین راستا، محمدطاهر بابازاده معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز با اشاره به عملکرد این شرکت در حوزه مدیریت سیلاب اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳۸ کیلومتر از مسیرهای رودخانه‌ای استان با هدف افزایش ظرفیت عبور آب و کاهش خطر طغیان رودخانه‌ها لایروبی و بازگشایی شده است.

وی افزود: این عملیات در ۱۵ شهرستان انجام شده و با توجه به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اولویت‌دار، شهرستان‌های آمل، فریدونکنار، بهشهر، ساری و محمودآباد بیشترین میزان عملیات را به خود اختصاص داده‌اند.

بابازاده بیان کرد: در آمل ۲۶ کیلومتر، فریدونکنار ۲۵ کیلومتر، بهشهر ۲۱ کیلومتر، ساری ۱۶ کیلومتر و محمودآباد ۱۲ کیلومتر از مسیرهای رودخانه‌ای لایروبی و بازگشایی شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به نقش رسوبات، پوشش گیاهی و موانع موجود در کاهش ظرفیت رودخانه‌ها گفت: پاکسازی و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند در زمان بارندگی‌های شدید، ظرفیت انتقال جریان آب را افزایش داده و احتمال سرریز آب به مناطق پیرامونی را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت خطر سیلاب صرفاً به زمان وقوع بارش و سیلاب محدود نیست و اجرای مستمر طرح‌های پیشگیرانه، افزایش ظرفیت رودخانه‌ها و تقویت سازه‌های حفاظتی از بخش‌های مهم مدیریت منابع آب و کاهش خسارت‌های احتمالی در استان به شمار می‌رود.