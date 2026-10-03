حامد فتوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین برای ساماندهی مسیل‌ها، لایروبی انهار و آمادگی در برابر بارش‌های شدید فصلی اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره ورود به فصل بارندگی و احتمال تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو، طرح گسترده پاکسازی رودخانه‌ها و افزایش ظرفیت هدایت آب‌های سطحی شهر از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در قالب این طرح، رودخانه‌های بسترسازی‌شده محدوده شهری از جمله رودخانه بازار، رودخانه وشته و محدوده بلوار خرمشهر و همچنین انهار و کانال‌های اصلی در نواحی وثوق‌آباد، چوبیندر و اسماعیل‌آباد لایروبی و رسوب‌زدایی شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار مترمربع از رودخانه‌ها، کانال‌ها، مسیل‌ها و انهار سطح شهر لایروبی و پاکسازی شده و در بخش انهار سرپوشیده و دهانه‌های عبوری معابر نیز بیش از چهار هزار مترمربع عملیات لایروبی، لجن‌زدایی و بازگشایی انجام شده است.

فتوحی با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده گفت: برای اجرای این طرح بیش از سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و بیش از ۱۲۰ ساعت بیل مکانیکی، ۴۰ ساعت لودر، ۱۹۰ ساعت بابکت و ۲۲۰۰ ساعت کار تخصصی نیروهای انسانی و پاکبانان به کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در جریان این عملیات ۲۱۰ سرویس کامیون انواع لجن، ماسه، شن و رسوبات رودخانه‌ای از سه رودخانه اصلی درون‌شهری، نواحی منفصل شهری، دهانه زیر پل‌ها و انهار سرپوشیده و روباز بارگیری و تخلیه شده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با بیان اینکه بخش عمده شبکه آب‌های سطحی شهر پاکسازی شده است، خاطرنشان کرد: بخش اندک باقی‌مانده نیز طی روزهای آینده به پایان خواهد رسید تا آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای مواجهه با بارش‌های فصلی افزایش یابد.

فتوحی درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مناطق کم‌ارتفاع شهر گفت: در برخی بافت‌های مسکونی به‌ویژه مناطق جنوبی، به دلیل اختلاف ارتفاع و شیب‌بندی معابر، امکان هدایت ثقلی آب‌های سطحی به جوی‌ها و کانال‌های بالادست وجود ندارد و به همین دلیل استفاده از چاه‌های جاذب برای مهار و نفوذ روان‌آب‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از ۲۲۰۰ حلقه چاه جاذب آب‌های سطحی در نقاط مختلف شهر قزوین فعال است و بهسازی، بازگشایی، رسوب‌برداری، لایروبی مستمر و نظارت دوره‌ای بر عملکرد این چاه‌ها بر عهده سازمان مدیریت پسماند قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین همچنین از آماده‌باش تجهیزات و نیروهای عملیاتی این سازمان خبر داد و گفت: اکیپ‌های تخصصی، تجهیزات موتوری، پمپ‌های خودمکش و ادوات مکانیزه در کنار ذخایر کیسه شن در ایستگاه‌های خدمات شهری مستقر شده و برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فتوحی در پایان از شهروندان خواست در زمان بارندگی، در صورت مشاهده آب‌گرفتگی یا پس‌زدگی آب، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ اطلاع دهند تا نیروهای امدادی و اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.