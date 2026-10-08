درویشی: ۴۳ کیلومتر از نقاط پرخطر سیلاب تعیین تکلیف شد

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تأکیدات ستاد مدیریت بحران استان، کارگروه مدیریت و کنترل سیلاب با محوریت شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد تا با تقسیم وظایف، اقدامات پیشگیرانه در نقاط حساس استان سرعت بگیرد.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها هر کدام متناسب با حوزه مسئولیت خود در این برنامه مشارکت دارند و عملیات کاهش خطرپذیری در نقاط شناسایی‌شده را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به شناسایی بیش از ۵۲ کیلومتر از نقاط حادثه‌خیز و حساس استان گفت: تاکنون بیش از ۴۳ کیلومتر از این محدوده‌ها تعیین تکلیف شده و بخش قابل توجهی از نقاط دارای اولویت نیز تحت پوشش اقدامات اجرایی قرار گرفته‌اند.

درویشی ادامه داد: برای اجرای این عملیات از ماشین‌آلات موجود دستگاه‌های اجرایی و تجهیزات استیجاری استفاده شده و حدود ۲۳ دستگاه بیل مکانیکی از ظرفیت شرکت آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری در بخش‌های مختلف استان به کار گرفته شده‌اند.

وی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۴۴ کیلومتر عملیات لایروبی در نقاط مختلف استان انجام شده است. این اقدامات طی حدود ۱۱۲ روز کاری و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و ناوگان حمل‌ونقل برای بازگشایی مسیر جریان آب و کاهش احتمال آب‌گرفتگی دنبال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه یکی از محورهای اصلی این برنامه را ساماندهی مقاطع پرخطر رودخانه‌ها عنوان کرد و افزود: در نقاط شهری و روستایی که احتمال بالا آمدن سطح آب و وارد آمدن خسارت وجود داشت، عملیات لایروبی، بازگشایی مسیر و خروج مصالح از بستر رودخانه انجام شده تا ظرفیت عبور جریان آب افزایش یابد.

درویشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده حدفاصل رودخانه قره‌سو و کرناچی اظهار کرد: به دلیل قرارگیری تعدادی از واحدهای مسکونی در حریم رودخانه و حساسیت این محدوده، در یک مقطع حدود ۷۰۰ متری عملیات افزایش ارتفاع و تقویت سازه حفاظتی اجرا شده است تا احتمال ورود آب به مناطق مسکونی کاهش یابد.

وی همچنین به محدوده باغ‌آباد شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه این محدوده پیش‌تر در قالب پروژه‌های قراردادی شرکت قرار نداشت، به دلیل ضرورت پیشگیری از خسارت احتمالی به واحدهای مسکونی، اقدامات اجرایی در آن آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: در باغ‌آباد، یک مقطع حدود ۸۰ تا ۹۰ متری که از نقاط حساس به شمار می‌رود، در حال ساماندهی و تثبیت است و با اجرای اقدامات فنی، بخش عمده خطر موجود در این محدوده کاهش یافته است.

درویشی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه از ماه‌های ابتدایی سال جاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با صدور هشدارهای مرتبط با بارندگی و احتمال وقوع سیلاب، پایش مستمر و شناسایی نقاط پرخطر در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۴۰ مورد مکاتبه و هشدار نیز برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ارسال شد.

وی ادامه داد: نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب در سطح استان شناسایی و بر اساس میزان حساسیت و ضرورت، اولویت‌بندی شدند تا اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی دستگاه‌های مسئول به اجرا درآید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از اجرای عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، سنقر، روانسر و دیگر مناطق استان خبر داد و گفت: در برخی محدوده‌ها، پاکسازی بستر و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها به افزایش ظرفیت عبور آب و کاهش خطر آب‌گرفتگی کمک کرده است.

درویشی افزود: در شماری از روستاها نیز رسوبات، مصالح و پوشش‌های اضافی از مسیر آب پاکسازی شده و در نقاطی که نیاز به تقویت دیواره‌های حفاظتی وجود داشته، اقدامات فنی برای کاهش آسیب‌پذیری انجام شده است.

وی با اشاره به رودخانه آبشور بیان کرد: در یکی از مقاطع حساس این رودخانه، عملیات تثبیت و تقویت دیواره در دستور کار قرار گرفته است؛ چراکه آثار آب‌شستگی در این محدوده، ضرورت افزایش پایداری مقطع را مطرح کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین درباره نقاط آبگذری گفت: از مجموع حدود ۹۲ نقطه شناسایی‌شده، برای نزدیک به ۵۰ نقطه اقدامات اجرایی در حال انجام است یا تعیین تکلیف شده که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه مسئولیت اداره‌کل راهداری قرار دارد.

درویشی در پایان تأکید کرد: مدیریت سیلاب نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، تأمین به‌موقع اعتبارات و استفاده هماهنگ از ماشین‌آلات و نیروی انسانی است. رویکرد مجموعه مدیریت استان نیز کاهش خطر و پیشگیری از خسارت پیش از وقوع بارش‌های مؤثر است و شرکت آب منطقه‌ای با پایش نقاط حساس و ادامه عملیات اجرایی، این اقدامات را دنبال می‌کند.