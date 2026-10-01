تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه حفاظت فرودگاه بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر، ظهر پنجشنبه با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع)، و فرمانده سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر و جمعی از مسئولان و کارکنان برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) بوشهر در این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و نام شهدای والامقام دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان وشهید قائد امت و شهدای حوادث و فتنه‌ها را گرامی داشت و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین ایثار و فداکاری آنان تأکید کرد.



حجت‌الاسلام سید عبدالرضا هاشمی همچنین با اشاره به حوادث و فتنه‌های مختلف، بر اهمیت بصیرت، هوشیاری و جهاد تبیین تأکید کرد و انتقال صحیح تجربیات دوران ۸سال دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهدا به نسل‌های جدید را از وظایف مهم مجموعه‌های فرهنگی و انقلابی دانست.

در این مراسم بر اهمیت نقش حوزه نمایندگی ولی فقیه در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، تقویت روحیه معنوی و جهادی کارکنان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی تأکید شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی و تجلیل از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام مرتضی سلیمانی در دوران تصدی مسئولیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر، از زحمات ایشان در راستای انجام مأموریت‌های محوله و فعالیت‌های فرهنگی، عقیدتی و معنوی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، حجت‌الاسلام محمد حاجی‌زاده به عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر معرفی شد.