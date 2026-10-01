  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه حفاظت فرودگاه بوشهر

تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه حفاظت فرودگاه بوشهر

بوشهر- آیین تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر، ظهر پنجشنبه با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع)، و فرمانده سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر و جمعی از مسئولان و کارکنان برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) بوشهر در این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و نام شهدای والامقام دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان وشهید قائد امت و شهدای حوادث و فتنه‌ها را گرامی داشت و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین ایثار و فداکاری آنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید عبدالرضا هاشمی همچنین با اشاره به حوادث و فتنه‌های مختلف، بر اهمیت بصیرت، هوشیاری و جهاد تبیین تأکید کرد و انتقال صحیح تجربیات دوران ۸سال دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهدا به نسل‌های جدید را از وظایف مهم مجموعه‌های فرهنگی و انقلابی دانست.

در این مراسم بر اهمیت نقش حوزه نمایندگی ولی فقیه در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، تقویت روحیه معنوی و جهادی کارکنان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی تأکید شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی و تجلیل از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام مرتضی سلیمانی در دوران تصدی مسئولیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر، از زحمات ایشان در راستای انجام مأموریت‌های محوله و فعالیت‌های فرهنگی، عقیدتی و معنوی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، حجت‌الاسلام محمد حاجی‌زاده به عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حفاظت فرودگاه بوشهر معرفی شد.

کد مطلب 6964609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها