به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه دامغان به میزبانی حسینیه شهدای گمنام این نهاد، ضمن بیان اینکه دولتمردان ما برای حل مشکلات اقتصادی نباید چشم امید به غرب داشته باشند، تأکید کرد: تکیه بر توان داخلی و جوانان مومن تنها راه برون رفت از مشکلات است.

وی افزود: کشور ما در ابتدای پیروزی انقلاب از کمترین امکانات برخوردار بود اما امروز با توکل به خدا و تکیه بر توان داخلی به تجهیزات روز مجهز است.

ضرورت حضور مردم در مراسم گرامیداشت ۹ دی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان همچنین گفت: رزمندگان ما نیز در دوران هشت سال دفاع مقدس با بهره‌مندی از تقوای الهی در مقابل دشمنان ایستادند و این مهم سبب شد تا انقلاب اسلامی ایران ماندگار شود.

حسینی دیباجی بابیان اینکه اکنون نیز باید همانند جنگ هشت‌ساله با اتکا به خدا در جنگ اقتصادی دشمنان ایستادگی کنیم تا در مقابل توطئه دشمنان پیروز شویم، ابراز کرد: دشمنان در طی ۴۰ سال پیروزی انقلاب سیلی‌های متعددی از مردم خورده‌اند لذا معتقدیم که خداوند ملت ایران را عزیزکرده و همیشه حامی و پشتیبان ملت است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان، گفت: ملت رشید و با بصیرت ایران در ۹ دی سال ۸۸ پاسخ کوبنده به دشمنان و فتنه گران دادند و امسال هم با حضور خود در برنامه‌های سالروز آن حماسه عظیم تنفر و نفرت خود را از دشمنان و فتنه گران اعلام و به نمایش خواهند گذاشت.

در این آیین از خدمات حجت الاسلام سلیمانی تقدیر و حجت الاسلام مهدی صیدانلو به عنوان مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان معرفی شد.