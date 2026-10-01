اعتراض رئیس فدراسیون جودو ایران به کمیسیون داوران آسیا 

به گزارش خبرنگار مهر، در مبارزه رده بندی وزن 81 - کیلوگرم جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی در شرایطی که الیاس پرهیزگار در وقت طلایی یک امتیاز یوکو از حریفش گرفت و می توانست به مدال برنز برسد، کمیسیون داوران نظر داور وسط را برگرداند تا در نهایت حریف کره ای برنده این مبارزه شود.



به دنبال این ناداوری آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران با حضور در جمع اعضای کمیسیون داوران ضمن اعتراض به این تصمیم و گرفتن مدال برنز جودوکار ایران، خواستار ارایه توضیحات از سوی اعضای کمیسیون و بازبینی تصاویر مبارزه برای اثبات ضایع شدن حق ملی پوش ایران شد.