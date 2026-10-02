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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

چوپان از صعود به مرحله نیمه نهایی جودو بازماند؛ تلاش برای مدال برنز 

چوپان از صعود به مرحله نیمه نهایی جودو بازماند؛ تلاش برای مدال برنز 

ملی پوش جودو ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جودو بازی های آسیایی با شکست برابر حریفی از ازبکستان نتوانست به نیمه نهایی صعود کند و به گروه شانس مجدد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی که در سالن آیجی شهر ناگویا جریان دارد، امروز (جمعه ۱۰ مهر) امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

چوپان باید برای رسیدن به مدال برنز در شانس مجدد رقابت هایش را ادامه دهد.

هدایت تیم ملی جودو مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است. در دو روز نخست مسابقات جودو ابوالفضل محمودی و الیاس پرهیزگار به مصاف حریفان خود رفتند اما نتوانستند به مدال دست پیدا کنند.

کد مطلب 6965022

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