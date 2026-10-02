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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

جودوکار ایران به مدال نرسید

جودوکار ایران به مدال نرسید

امیر عباس چوپان که تا مرحله رده بندی رقابت های جودو پیش رفته بود، بدون کسب مدال به کار خود در بازی های آسیایی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جودو بازی های اسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۹۰- کیلوگرم، امیرعباس چوپان مقابل کیم جونگ هو از کره جنوبی شکست خورد و از کسب مدال بازماند.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد و در نهایت بدون مدال به کار خود پایان داد. 
 

کد مطلب 6965045

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