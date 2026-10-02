جودوکار ایران به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جودو بازی های اسیایی و در مرحله رده بندی وزن ۹۰- کیلوگرم، امیرعباس چوپان مقابل کیم جونگ هو از کره جنوبی شکست خورد و از کسب مدال بازماند.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.



امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.



ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد و در نهایت بدون مدال به کار خود پایان داد.

