به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرستاده رژیم صهیونیستی در امارات گفت که هنوز انگیزه پشت حادثه «فلای‌دبی» مشخص نشده و برای نتیجه‌گیری در این‌باره زود است.

بر اساس این گزارش، این مقام صهیونیست افزود که نخست‌وزیر رژیم اشغالگر روز چهارشنبه پس از حادثه «فلای‌دبی» با رئیس امارات گفتگو کرده است.

این گفتگو در حالی انجام شده است که خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که دادستانی کل این کشور دستور تحقیق درباره حادثه هواپیمای فلای دبی و ارتباط آن با هرگونه فعالیت تروریستی را صادر کرده است.

حکم دادستانی امارات در حالی صادر می شود که روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ۱۰۷۳ شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرد که در حال پیگیری حادثه مربوط به پرواز فلای دبی از فرودگاه بین المللی دبی به تل آویو است و دادستان کل امارات دستور تشکیل یک تیم تخصصی را برای بررسی حادثه پرواز فلای دبی صادر کرده است.