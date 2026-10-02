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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۵

یک مسئول اسرائیلی اذعان کرد؛

عدم وجود ارتباط میان ایران و حادثه پرواز فلای دبی 

عدم وجود ارتباط میان ایران و حادثه پرواز فلای دبی 

یک مسئول صهیونیست به عدم دستیابی به مدارکی اشاره کرد که نشان دهنده ارتباط میان ایران و حادثه پرواز فلای دبی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مسئول اسرائیلی گزارش داد، مسئولان پرونده حادثه فلای دبی تاکنون وجود ارتباط ظاهری بین کمک خلبان این پرواز و ایران را بعید دانسته اند.

بر اساس این گزارش، امارات نیز با ارسال پیام‌هایی خطاب به رژیم صهیونسیتی خشم خود را نسبت به پیش داوری ها قبل از تکمیل تحقیقات و مطرح کردن ادعای قصد و نیت تروریستی کمک خلبان نشان داده است.

وزارت کشور عربستان اعلام کرد که تحقیقات اولیه از حمله کمک خلبان به خلبان پرواز فلای دبی حکایت دارد.

بیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش کرده بود حادثه فلای دبی را به ایران مرتبط کند.

کد مطلب 6965048

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