لغو پروازهای شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی به دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت العال رژیم صهیونیستی امروز جمعه اعلام کرد که پروازهای برنامه ریزی شده برای بازگرداندن صهیونیست ها از دبی را لغو کرده است. پیشتر نیز شرکت فلای دبی پروازهای خود را از اراضی اشغالی و به این منطقه بعد از حادثه رخ داده طی روز چهارشنبه، لغو کرد.

روز چهارشنبه رسانه ها خبر دادند که هواپیمای فلای دبی با ده ها مسافر اسرائیلی به سمت تل آویو، تغییر مسیر داده و در عربستان فرود آمد. همچنین گزارش شده که این حادثه در پی وقوع درگیری در داخل هواپیما میان کمک خلبان و خلبان صورت گرفته است.

سخنگوی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تمام پروازهای امروز بدون تعیین تاریخ جدید لغو شده است.

وزارت حمل و نقل رژیم نیز اعلام کرد که تل آویو هنوز به موافقت مورد نیاز از سوی امارات برای برقراری این پروازها دست پیدا نکرده است.

العال اعلام کرده بود که قصد دارد ۲ پرواز ویژه برای بازگرداندن مسافران صهیونیست از دبی به دلیل تعلیق پروازهای فلای دبی برقرار کند.