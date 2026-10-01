به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: این جنگ با یک شوک آغاز شد و طراحی دشمن این بود که با حذف فرماندهان نظامی، مرحله جدیدی را پیش ببرد، اما این شوک در مدت کوتاهی مدیریت شد.

فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران با اشاره به آنچه «شوک بزرگ‌تر» خواند، افزود: در مرحله بعد، هدف دشمن حذف ولایت فقیه بود و تحلیل طرف آمریکایی این بود که با حذف ولی‌فقیه، نظام سیاسی نیز سقوط می‌کند، اما با گذشت بیش از یک سال از جنگ ۱۲ روزه، ساختار نظام همچنان پابرجاست.

امام خمینی(ره) نهضت را به انقلاب تبدیل کرد

زادبر با اشاره به مبارزات امام خمینی(ره) از سال ۱۳۴۱ گفت: هنر امام این بود که با سخنرانی، گفت‌وگو، تبیین، صدور بیانیه و استفاده از منبر، مردم را وارد میدان کرد، اما مبارزه مسلحانه و خشونت را تأیید نکرد.

وی افزود: امام خمینی(ره) ارتش را نیز مورد خطاب قرار داد و از نیروهای ارتش خواست برادرکشی نکنند و با همین رویکرد توانست نهضت را به انقلاب اسلامی تبدیل کند.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه امام خمینی(ره) از دل انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی ایجاد کرد، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که جنگ عراق علیه ایران نیز آغاز شده بود و کشور درگیر یک بحران بزرگ بود.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی تاریخی به نسل نوجوان گفت: نوجوانان بسیاری از مسائل تاریخی را نمی‌دانند و معلمان باید درباره دوره‌های مختلف تاریخی ایران و اتفاقاتی که منجر به جدایی بخش‌هایی از سرزمین کشور شد، برای آنان توضیح دهند.

زادبر با اشاره به نقش رهبر انقلاب در استمرار ساختار سیاسی کشور افزود: ولی‌فقیه باید به درستی برای نسل جوان معرفی شود و خدمات و نقش ایشان در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور برای مردم تبیین شود.

دشمن قدرت ایران را هدف قرار داده است

فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه نوجوانان و دانش‌آموزان باید نسبت به ابعاد جنگ آگاهی داشته باشند، گفت: دشمن قدرت ایران را هدف قرار داده و تأسیسات و زیرساخت‌های کشور را مورد حمله قرار داده است.

وی افزود: دشمن تلاش کرده است از مسیرهای مختلف کشور را تحت فشار قرار دهد، اما ساختارهای کشور همچنان برقرار است.

زادبر با اشاره به ضرورت توجه به حوزه فرهنگی اظهار کرد: اگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده جنگ نظامی ادامه پیدا کند و ما بتوانیم از خاک کشور حفاظت کنیم، اما ذهن نوجوان و جوان خود را از دست بدهیم، در واقع شکست خورده‌ایم.

فرهنگ باید پشتیبان همه راهبردهای کشور باشد

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره اهمیت فرهنگ گفت: فرهنگ باید به عنوان یک فراراهبرد مورد توجه قرار گیرد و همه راهبردهای امنیتی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها باید با فرهنگ پشتیبانی و پایدار شوند.

فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران افزود: امروز باید پرسید پاسداران فرهنگی و محافظان ذهن نوجوانان و جوانان کجا هستند؟ نیروهای مسلح در میدان نظامی از مرزها و امنیت کشور دفاع می‌کنند و مردم نیز باید در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش خود را ایفا کنند.

زادبر ادامه داد: نیروهای مسلح در عملیات نظامی حضور دارند و نیروی عظیم مردم نیز باید در عرصه جهاد نرم فعال شود؛ چراکه ساختار کشور ممکن است در عرصه نظامی آسیب ببیند، اما آنچه اهمیت دارد حفظ بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی است.

مدارس و رسانه‌ها از مهم‌ترین میدان‌های فرهنگی هستند

وی با انتقاد از کمبود برنامه‌های تبیینی برای نوجوانان و جوانان گفت: اینکه نوجوانان و دانشجویان همچنان با شبهات مواجه هستند، نشان می‌دهد باید برای تبیین و پاسخگویی به پرسش‌های آنان بیشتر تلاش شود.

زادبر افزود: چرا برای ذهن نوجوانان و جوانان برنامه تولید نمی‌شود؟ در کنار حضور در میدان، باید فیلم و محتوای مناسب برای تبیین مسائل فکری و اعتقادی تولید کنیم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش و رسانه‌ها از مهم‌ترین میدان‌های فرهنگی هستند، ادامه داد: همان‌طور که نیروهای نظامی برای مقابله با تهدیدات جدید باید به‌روز و قدرتمند شوند، در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای نیز باید متناسب با شرایط روز حرکت کنیم.

این فعال رسانه‌ای با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه رسانه گفت: تولید بازی‌ها و انیمیشن‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای ارتباط با نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

بانوان در تربیت نسل آینده نقش مهمی دارند

زادبر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده گفت: مسئولان و مردم مسئولیت سنگینی دارند و باید برای شرایط آینده نشست، طراحی و برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: جان‌فدا بودن برای رهبری مهم است، اما عملیات و طراحی نیز اهمیت دارد و بانوان باید برای آینده ایران نسلی مانند شهیدان سلیمانی، حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان و مجاهدان تربیت کنند.

ضرورت صیانت از هویت فرهنگی گیلان

فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان اظهار کرد: گیلان به استانی خدمت‌دهنده تبدیل شده و بسیاری از افراد برای تفریح به این استان می‌آیند و فرهنگ خود را نیز همراه می‌آورند که این موضوع بر فضای فرهنگی منطقه اثرگذار است.

زادبر در پایان هشدار داد: مسئله اساسی و فوری این است که اگر دشمن بخواهد دوباره اقدامات خود را آغاز کند، باید بدانیم چه اقدامی انجام دهیم و از هویت انسان مسلمان و شیعه گیلانی دفاع کنیم.

وی تأکید کرد: این دفاع باید در سنگر مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و دیگر عرصه‌های فرهنگی دنبال شود.