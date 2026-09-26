طنین انداز شدن نوای ملکوتی قرآن توسط قاریان در گلزار شهدای میناب

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت قرآنی متشکل از محمدتقی میرزاجانی، معاون شورای عالی قرآن، یونس شاهمرادی، قاری ممتاز، طه عسگرنژاد، قاری نوجوان و مجید عسگرنژاد؛،پدر طه و فعال قرآنی، باحضور در شهرستان میناب به اجرای برنامه های قرآنی پرداختند.

حضور در شهرستان سیریک

در اولین اقدام، این هیئت قرآنی در بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک، در منزلی که اخیراً در شب عروسی دو خانواده اهل سنت مورد تعرض موشک های آمریکایی قرار گرفته بود حضور یافتند و ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با خانواده های داغدار، به اجرای تلاوت در مخروبه های این منزل مسکونی پرداختند.

این جمع پس از آن در منزل شهیده کلثوم ملّاحی از شهدای حادثه تروریستی مذکور حاضر شدند و با خانواده ایشان دیدار کردند.در ادامه برنامه ها، قاریان اعزامی باحضور در مدرسه شجره طیبه و پس از زیارت این مکان مقدس، به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

محفل باشکوه انس با قرآن در گلزار شهدای میناب

پایان بخش این مأموریت قرآنی کوتاه اما پُربار، اجرای برنامه در محفل انس با قرآن کریم در گلزار شهدای میناب بود که باحضور پرشور خانواده شهدا و مسئولان محلی برگزار شد.

محمدتقی میرزاجانی، معاون شورای عالی قرآن در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، گفت: برای دومین بار پس از فاجعه شهادت جمعی از دانش آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه به دست آمریکای جنایت کار، به اتفاق جمعی از دوستان قرآنی توفیق حضور در جمع خانواده های شهدا را پیدا می کنیم و این را توفیق الهی می دانیم.

وی ادامه داد: این محفل به همت قرارگاه حاج عبدالله والی و با همکاری فعالان فرهنگی و قرآنی استان هرمزگان، به منظور تکریم خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تدارک شده است.

آخرین هدیه آقای شهید به قاریان

میرزاجانی در توضیح بهانه دیگر تشکیل این محفل قرآنی گفت: ما در شورای عالی قرآن طی چند دهه گذشته توفیق داشتیم که میزبان مراسم سالانه قرآنی اول ماه مبارک رمضان در حضور رهبر شهید انقلاب باشیم. متداول بود قاریانی که در این برنامه تلاوت می کردند درخواست هایی را برای دریافت تبرکی از آقای شهید مطرح می نمودند که غالباً با نظر لطف و نگاه‌ کریمانه حضرت آقا همراه می شد.

وی افزود: بعد از برگزاری مراسم دیدار جامعه قرآنی با رهبر شهید در ماه رمضان گذشته، طی تماسی که رئیس محترم شورای عالی قرآن برای ابراز تشکر با قاریان و اجراکنندگان برنامه ها داشتند، یونس شاهمرادی و طه عسگرنژاد درخواست تبرکی را با ایشان مطرح کردند. حامد و حمید دادشاهی؛ از قاریان طلبه بشاگرد استان هرمزگان که به عنوان میهمان و شرکت کننده در این محفل حضور داشتند هم درخواست شان را به ما منتقل کردند که این درخواست ها سوم ماه رمضان با حضرت آقا گردش کار شد و یکی دو روز بعد، موافقت ایشان به همراه چهار انگشتر دریافت شد.

میرزاجانی تصریح کرد: متعاقب آن، قراری با این عزیزان برای شنبه ٩ اسفندماه تنظیم شد که انگشترها توسط رئیس شورای عالی قرآن به ایشان تحویل گردد که متأسفانه حمله موشکی به بیت رهبری و ضایعه شهادت جانگداز رهبر انقلاب رخ داد. در طلیعه سال تحصیلی جدید، مغتنم دانستیم که اهدای آخرین تبرکی رهبر شهید به این چهار عزیز قرآنی که دانش آموز، دانشجو و طلبه هستند را در این مکان معنوی و در این جمع نورانی انجام دهیم.

یک بشارت قرآنی

معاون شورای عالی قرآن، در پایان با طرح یک بشارت قرآنی اذعان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته توسط قرارگاه حاج عبدالله والی که از دیرباز در امور خیر و فعالیت های جهادی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در این منطقه پیشگام بوده است، بناست محافل قرآنی مستمر با همکاری شورای عالی قرآن و بهره گیری از ظرفیت های قرآنی استان، به صورت فصلی در گلزار شهدا برگزار شود. همچنین برای ماه رمضان هم تدارک ویژه ای صورت گیرد.

بنا بر این گزارش، در پایان این جلسه، آخرین تبرکی اهدایی رهبر شهید، به چهار قاری درخواست کننده تقدیم شد. گفتنی است در این محفل باشکوه که با پخش زنده از شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن همراه بود و اجرای آن را مسعود جعفری از مجریان معارفی شبکه خلیج فارس برعهده داشت، یوسف جعفرزاده، یونس شاهمرادی و طه عسگرنژاد، آیاتی از قرآن کریم را به زیبایی تلاوت کردند و گروه دختران ایران از خمینی شهر بشاگرد به اجرای سرود پرداختند. پخش میان برنامه های جذاب، از دیگران بخش های این محفل بود.