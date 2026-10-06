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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۹

حجت‌ الاسلام کریمی: ملت‌ های مبعوث شده در مسیر خداوند ذلت‌پذیر نیستند 

حجت‌ الاسلام کریمی: ملت‌ های مبعوث شده در مسیر خداوند ذلت‌پذیر نیستند 

آستانه اشرفیه- کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به ویژگی‌ های ملت‌های مبعوث شده، گفت: ملت‌های مبعوث‌ شده در مسیر خداوند ذلت‌پذیر نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کریمی،شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه نخستین ویژگی ملت‌های مبعوث شده، ذلت ناپذیری است، اظهار کرد: کسانی که در مسیر خداوند قرار دارند، نباید در گفتار و رفتار خود بهانه‌ای به دست دشمن بدهند. مومن شایسته نباید سخنی بگوید که آمریکا و رسانه‌های بیگانه را خوشحال کند.

کارشناس مذهبی آستانه اشرفیه، با اشاره به آیات سوره مبارکه بقره قرآن کریم بر مراقبت در نحوه سخن گفتن ، افزود:با ملت‌های مبعوث شده و امت‌های الهی باید خداوند را در گفتار و رفتار خود در نظر داشته باشیم.

وی مطالبه گری را یکی از محورهای عزت جامعه دینی دانست و گفت: این تریبون باید محل مطالبه گری مردم باشد.

حجاب سنگر عزت جامعه اسلامی نباید قربانی بی‌تفاوتی شود

کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه نماز در جامعه اسلامی اظهار کرد: نماز از نعمت‌های الهی و محورهای عزت جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه حجاب زنان نشانه غیرت مردان و ایمنی زنان از نگاه مردان به شمار می‌رود ، گفت:اگر در این زمینه سخن نگوییم، در برابر شهدا شرمنده خواهیم شد؛ شهدایی که برای جلوگیری از برداشتن چادر و معجر از سر زنان جان خود را فدا کردند.

حجت‌ الاسلام کریمی با انتقاد از برخی تولیدات فرهنگی افزود: نمی‌توان با استفاده از بودجه عمومی، فیلم‌هایی تولید کرد که در آن افراد دارای جایگاه اجتماعی، از جمله هنرمندان، پزشکان و مهندسان، بدون حجاب معرفی شوند و نسبت به پیامدهای فرهنگی آن بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به جایگاه آستانه اشرفیه، شهری با علمای فرهیخته ادامه داد:باید برای حفظ شأن این شهر ، کار فرهنگی در حوزه حجاب بالاخص با جدیت دنبال شود.

کارشناس مذهبی دین داری، عدالت خواهی و ظلم ستیزی را از دیگر ویژگی‌های ملت‌های مبعوث شده دانست و اظهار کرد:شهدای ما انسان‌هایی متدین و دین‌ دار بودند و با وجود همه سختی‌ها در این مسیر گام برداشتند.

وی افزود: ملت‌های الهی همواره در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند و مردم نیز باید نسبت به مسائل دینی و اجتماعی دغدغه‌مند باشند.

حجت‌ الاسلام کریمی عزت را در سایه دین، احکام الهی، ائمه معصومین(ع) و ولایت دانست و خطاب به قوه قضائیه گفت: تکلیف کودتاچیان باید مشخص شود؛ زیرا آنان مقدمه حمله به ایران و زمینه‌ساز کشتار بی‌رحمانه بچه‌های میناب بویژه رهبر شهید شدند.

کد مطلب 6970200

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