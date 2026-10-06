به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کریمی،شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه نخستین ویژگی ملت‌های مبعوث شده، ذلت ناپذیری است، اظهار کرد: کسانی که در مسیر خداوند قرار دارند، نباید در گفتار و رفتار خود بهانه‌ای به دست دشمن بدهند. مومن شایسته نباید سخنی بگوید که آمریکا و رسانه‌های بیگانه را خوشحال کند.

کارشناس مذهبی آستانه اشرفیه، با اشاره به آیات سوره مبارکه بقره قرآن کریم بر مراقبت در نحوه سخن گفتن ، افزود:با ملت‌های مبعوث شده و امت‌های الهی باید خداوند را در گفتار و رفتار خود در نظر داشته باشیم.

وی مطالبه گری را یکی از محورهای عزت جامعه دینی دانست و گفت: این تریبون باید محل مطالبه گری مردم باشد.

حجاب سنگر عزت جامعه اسلامی نباید قربانی بی‌تفاوتی شود

کارشناس مذهبی با اشاره به جایگاه نماز در جامعه اسلامی اظهار کرد: نماز از نعمت‌های الهی و محورهای عزت جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه حجاب زنان نشانه غیرت مردان و ایمنی زنان از نگاه مردان به شمار می‌رود ، گفت:اگر در این زمینه سخن نگوییم، در برابر شهدا شرمنده خواهیم شد؛ شهدایی که برای جلوگیری از برداشتن چادر و معجر از سر زنان جان خود را فدا کردند.

حجت‌ الاسلام کریمی با انتقاد از برخی تولیدات فرهنگی افزود: نمی‌توان با استفاده از بودجه عمومی، فیلم‌هایی تولید کرد که در آن افراد دارای جایگاه اجتماعی، از جمله هنرمندان، پزشکان و مهندسان، بدون حجاب معرفی شوند و نسبت به پیامدهای فرهنگی آن بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به جایگاه آستانه اشرفیه، شهری با علمای فرهیخته ادامه داد:باید برای حفظ شأن این شهر ، کار فرهنگی در حوزه حجاب بالاخص با جدیت دنبال شود.

کارشناس مذهبی دین داری، عدالت خواهی و ظلم ستیزی را از دیگر ویژگی‌های ملت‌های مبعوث شده دانست و اظهار کرد:شهدای ما انسان‌هایی متدین و دین‌ دار بودند و با وجود همه سختی‌ها در این مسیر گام برداشتند.

وی افزود: ملت‌های الهی همواره در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند و مردم نیز باید نسبت به مسائل دینی و اجتماعی دغدغه‌مند باشند.

حجت‌ الاسلام کریمی عزت را در سایه دین، احکام الهی، ائمه معصومین(ع) و ولایت دانست و خطاب به قوه قضائیه گفت: تکلیف کودتاچیان باید مشخص شود؛ زیرا آنان مقدمه حمله به ایران و زمینه‌ساز کشتار بی‌رحمانه بچه‌های میناب بویژه رهبر شهید شدند.