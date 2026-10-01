به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی، ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب میان فرزندان زندانیان نیازمند استان بوشهر توزیع شد.

وی افزود: این آیین با هدف حمایت از فرزندان زندانیانی برگزار شد که سرپرست خانواده آنان در زندان به سر می‌برد و تلاش شد با ارائه این حمایت‌ها، بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند کاهش یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از تلاش مدیرکل و کارکنان زندان‌های استان در برگزاری این آیین تصریح کرد: به فرزندان زندانیان توصیه شده است بدون دغدغه نسبت به مسائل و مشکلات والدین، تمرکز خود را بر تحصیل و کسب علم قرار دهند.

مهرانگیز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان مددجویان گفت: هیچ‌یک از فرزندان این خانواده‌ها نباید به دلیل شرایط خانوادگی از تحصیل محروم شوند.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام‌شده توسط مسئولان زندان‌های استان، کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی و به چرخه آموزش بازگردانده شده‌اند و در سال‌های اخیر نمونه‌های موفقی از بازگشت دانش‌آموزانی که چند سال از تحصیل فاصله گرفته بودند، ثبت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: دستگاه قضایی و مدیریت زندان‌های استان با تمام توان در کنار خانواده‌های زندانیان قرار دارند و هر حمایتی که برای ادامه تحصیل فرزندان این خانواده‌ها لازم باشد، با جدیت انجام خواهد شد تا شرایط خانوادگی مانعی برای رشد و آینده آنان نباشد.