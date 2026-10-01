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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

حوادث رانندگی در محورهای استان سمنان ۳۷ مصدوم برجای گذاشت

حوادث رانندگی در محورهای استان سمنان ۳۷ مصدوم برجای گذاشت

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع شش حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای استان خبر داد و گفت: این حوادث مصدومیت ۳۷ نفر را رقم زده است.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع شش حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث خوشبختانه فوتی نداشتند.

وی ادامه داد: در مهمترین رویداد کیلومتر ۵۶ محور آزادشهر به شاهرود، یک دستگاه مینی‌بوس واژگون شد که ۲۳ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیان کرد: در کیلومتر دو محور ایوانکی به گرمسار نیز یک دستگاه تیبا با پراید تصادف کرد که یک نفر مصدوم شد.

بزرگی تصریح کرد: در کیلومتر ۲۹ محور شریف‌آباد به ایوانکی نیز یک دستگاه پژو پارس از جاده منحرف و با نیوجرسی برخورد کرد که این حادثه یک مصدوم برجا گذاشت.

وی با اشاره به دیگر حوادث رخ‌داده، توضیح داد: در کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان، تصادف یک دستگاه دنا با کامیون منجر به مصدومیت هشت نفر شد.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیان کرد: همچنین در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار، بر اثر تصادف یک دستگاه پژو پارس و تیبا، سه نفر راهی مراکز درمانی شدند.

بزرگی تصریح کرد: یک دستگاه موتورسیکلت در شهر ایوانکی، میدان بخشداری و خیابان خرمشهر واژگون شد که مصدومیت یک نفر را رقم زد.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز از عجله و خستگی، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6964874

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