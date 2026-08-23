سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث رانندگی جادههای استان سمنان طی هفته گذشته، اظهار کرد: در مجموع ۱۵ حادثه رانندگی در محورهای استان رخ داد که بر اثر آن سه نفر جان باختند و ۶۱ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: از مجموع حوادث رانندگی هفته گذشته، ۱۱ مورد مربوط به واژگونی خودروها بود که در پی این حوادث، یک نفر جان باخت و ۴۱ نفر مصدوم شدند.
رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: همچنین چهار فقره تصادف بین خودروها در جادههای استان رخ داد که این حوادث دو کشته و ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت.
بزرگی با اشاره به محورهای پرتردد استان سمنان، گفت: محورهای میامی–سبزوار و سمنان–دامغان هر کدام با ثبت دو حادثه، بیشترین تعداد وقوع تصادفات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.
وی خاطرنشان کرد: محور میامی–سبزوار با ۱۰ مصدوم، بیشترین تعداد مصدومان حوادث رانندگی را در میان محورهای حادثهخیز هفته گذشته داشته است.
رئیس پلیس راه استان سمنان اضافه کرد: بیشترین تعداد مصدوم در یک حادثه نیز مربوط به دو تصادف بود که هر کدام هفت مصدوم داشتند؛ در یکی از این حوادث، پژو ۲۰۶ و پژو پارس در کیلومتر ۴۳ محور دامغان–فولادمحله با یکدیگر برخورد کردند و در حادثه دیگر، کوئیک و پراید در کیلومتر ۲ محور ایوانکی–گرمسار تصادف کردند.
بزرگی درباره حوادث منجر به فوت هفته گذشته نیز گفت: واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۷۴ محور سمنان–دامغان یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. همچنین بر اثر تصادف یک دستگاه سمند با تریلی در کیلومتر ۵۹ محور آرادان–سرخه، دو نفر جان باختند و دو نفر مصدوم شدند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه به خستگی و خوابآلودگی و پرهیز از شتابزدگی در مسیرهای طولانی، اظهار کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدی به شرایط جسمی خود، میتوانند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
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