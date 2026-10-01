به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در نشست امروز درباره ۲ موضوع اصلی شامل توافق با بانک‌ها برای تأمین مالی مورد نیاز استان و تأمین نیازهای بخش خصوصی گفت‌وگو شد که بانک مرکزی و شبکه بانکی در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای تحقق این موارد تلاش خواهند کرد.

وی افزود: در خصوص توافق انجام‌شده برای تأمین مالی ۴۷هزار میلیارد تومانی، همکاران بانک مرکزی و مدیران بانکی اعلام آمادگی کردند که از روش‌های مختلف تأمین مالی برای کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره پروژه‌های مرتبط با سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اردبیل بیان کرد: هدف این است که منابع و تأمین مالی تعهدات باقی‌مانده نیز تا پایان سال به‌طور کامل انجام شود.

همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از فعالان این حوزه خواست محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی را در نظر بگیرند و ادامه داد: بانک‌ها نیز با مشکلات و محدودیت‌های مالی مواجه هستند و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی، شبکه بانکی بدون محدودیت، تمام نیازهای مالی واحدهای اقتصادی را تامین کند.

وی با بیان اینکه در کنار حمایت از تولید، باید به معیشت و رفاه مردم نیز توجه شود، تصریح کرد: کارکنان دولت، کارگران و سایر اقشار جامعه تحت فشارهای درآمدی هستند و سیاست‌های اقتصادی باید این بخش را نیز مورد توجه قرار دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای افزایش حمایت کالابرگی از اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: برای دست‌کم ۴۴میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین، افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.

همتی افزود: اجرای این طرح به حداقل ۲۵هزار میلیارد تومان منابع مالی در ماه نیاز دارد و دولت و بانک مرکزی در حال تامین منابع لازم آن هستند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت برخی بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: تعدادی از بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف شده‌اند و برای برخی دیگر نیز سرپرست تعیین شده است.

همتی با تأکید بر اینکه بانک‌های بزرگ کشور همچنان بار اصلی تأمین مالی اقتصاد را بر عهده دارند، اظهار کرد: مدیران عامل چهار بانک بزرگ کشور در این نشست حضور دارند و سایر بانک‌ها نیز در فرآیند تأمین مالی استان فعال خواهند بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی استان اردبیل، گفت: امروز از ۳ واحد تولیدی بازدید و مشاهده شد که این واحدها با وجود مشکلات موجود همچنان فعال هستند و برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند.

همتی شرایط اقتصادی کشور را ناشی از مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی دانست و بیان کرد: با وجود فشارهای موجود، اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده و شبکه بانکی نیز تلاش می‌کند در حد توان از واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت کند.

وی در پایان از مسؤولان و فعالان اقتصادی استان اردبیل خواست شرایط موجود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ کنند و تصریح کرد: بانک مرکزی در حد توان خود برای رفع مشکلات مطرح شده و اجرای تعهدات مالی استان همکاری خواهد کرد و امیدواریم با عبور از این دوره دشوار، شرایط اقتصادی و رفاهی بهبود یابد.