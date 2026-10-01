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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

شهرداری‌ها آماده مدیریت رایگان مولدسازی

شهرداری‌ها آماده مدیریت رایگان مولدسازی

اردبیل- شهردار اردبیل در اجلاس کلانشهرها از تحقق فقط ۳ درصدی بودجه ۷۰۰ همتی مولدسازی انتقاد کرد و خواستار اصلاح سازوکارهای مالی شهرداری‌ها، تأمین قیر و پرداخت سهم جرایم رانندگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری ظهر پنجشنبه، در هشتادمین اجلاس مشورتی شوراهای کلانشهرها بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مالی شهرداری‌ها تأکید و اظهار کرد: پارسال از بودجه ۷۰۰ همتی مولدسازی کشور فقط ۳ درصد محقق شد؛ شهرداری‌ها آماده‌اند با کارگزاری رایگان این نرخ را به سطح مطلوب برسانند.

وی با اشاره به هزینه ۷۰۰ همتی خرید ۱۰ هزار تن قیر، تأمین قیر پروژه‌های عمرانی را نیازمند توجه جدی دانست و گفت روند کنونی پرداخت گمرک ماده ۴۲ ایراد دارد و با مجلس مطرح شده است. به گفته صفری، جرایم رانندگی به خزانه می‌رود و سهم شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود.

شهردار اردبیل تسهیل واردات ماشین‌آلات آتش‌نشانی و آمبولانس بدون گمرک و تهاتر املاک با قیر بر پایه قیمت بورس را پیشنهادهای مؤثر خواند و افزود: شهرداری‌ها آماده‌اند بدون دریافت ریال، مدیریت طرح‌های مولدسازی را بر عهده بگیرند تا منابع آن در عمران شهر هزینه شود.

کد مطلب 6964481

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