به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح پنجشنبه در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت اظهار کرد: رویکرد دولت محلی از ابتدای فعالیت، ارائه گفتمان سرمایه‌گذاری آسان و حمایت از واحدهای اقتصادی بوده است. در این راستا دو موضوع در دستور کار قرار گرفت؛ نخست پیگیری میدانی مسائل بنگاه‌های اقتصادی استان و حمایت همه‌جانبه با همراهی بخش خصوصی و دولتی، و دوم حمایت و توسعه حجم سرمایه‌گذاری در کنار پشتیبانی از واحدهای موجود.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های مرزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی استان گفت: اردبیل در مسیر توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی و توسعه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، در حال تبدیل به قطب جذاب سرمایه‌گذاری است. تأمین نقدینگی، تسهیل تأمین ارز، مواد اولیه و تجهیزات، نیازمند نقش‌آفرینی همه ارکان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور است.

وی از احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال به‌عنوان اولویت استان یاد کرد و افزود: بر اساس گزارش وزیر کشور و رئیس‌جمهور، اردبیل سومین استان در احیای واحدهای راکد است. در یک سال و نیم گذشته، ۴۷ تفاهم‌نامه با ارزش سرمایه‌گذاری ۸۵ همت عملیات اجرایی‌اش آغاز شده و پیش‌بینی اشتغال نزدیک به ۱۴ هزار نفر برای این طرح‌ها صورت گرفته است. هم‌اکنون ۱۴ طرح در دست اجرا داریم و هر هفته جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

امامی یگانه با قدردانی از فعالان بخش خصوصی استان تصریح کرد: در شرایط جنگ و فشار اقتصادی، فعالان اقتصادی استان جانانه ایستادند و چرخه اقتصاد استان متوقف نشد؛ ما تعدیل نیرو در استان نداشتیم. در چنین شرایطی حمایت دوچندان از بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

وی با اشاره به حضور نمایندگان و مدیران ۱۲ بانک عامل کشور، شش وزارتخانه تخصصی و فعالان اقتصادی در این همایش، خواستار تحقق موارد زیر شد: