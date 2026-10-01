به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار شامگاه پنجشنبه دررنخستین نشست کارگروه عمران و آبادی بخش بندپی شرقی با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیربنایی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اساسی، نقش مهمی در رفع نیازهای شهرستان و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار دارد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های ملی در شهرستان بابل افزود: طی ۱۵ سال گذشته، پروژه ملی قابل توجهی در دستور کار شهرستان قرار نگرفته بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی سد سجرو از روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

فرماندار ویژه بابل اعتبار اولیه این پروژه را یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سد سجرو از طرح‌های مهم منطقه در حوزه مدیریت منابع آب محسوب می‌شود و می‌تواند در تأمین نیازهای آبی بخش‌های مختلف، به‌ویژه آب شرب و کشاورزی، نقش‌آفرین باشد.

میرتبار همچنین مدیریت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب را از دیگر کارکردهای این طرح برشمرد و بیان کرد: با توجه به ویژگی رودخانه‌های منطقه و ماهیت سیلابی آنها، ساماندهی و مدیریت منابع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای طرح‌های مهار آب می‌تواند به کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به منابع آب زیرزمینی ادامه داد: تقویت ذخایر آبی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی از دیگر موضوعاتی است که در سیاست‌گذاری‌های مربوط به منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان بابل با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها باید با رویکرد بلندمدت دنبال شود، گفت: اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه آب می‌تواند بخشی از نیازهای امروز منطقه را پاسخ دهد و در عین حال ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای جمعیتی و توسعه‌ای سال‌های آینده را ایجاد کند.

میرتبار در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مشارکت و هم‌افزایی میان مسئولان، نمایندگان مجلس، نخبگان و فعالان محلی تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق مسائل عمرانی و پیگیری مستمر مطالبات بخش بندپی شرقی، نیازمند استفاده از ظرفیت همه مجموعه‌های اجرایی و اجتماعی است.

در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با عمران، زیرساخت و آبادانی بخش بندپی شرقی مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار جلسات تخصصی برای شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات منطقه تأکید شد.