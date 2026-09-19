به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار ظهر شنبه در ششمین نشست شورای اداری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام یادآور ایستادگی، فداکاری و جان‌فشانی مردم ایران در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری باید در جامعه تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به همراهی مردم در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف پشتیبانی و دفاع از کشور، بیانگر مسئولیت‌پذیری و همراهی آنان در شرایط مختلف است.

فرماندار ویژه بابل در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شهرستان در هفته دولت اشاره کرد و گفت: بابل امسال از نظر تعداد پروژه‌های افتتاحی، رتبه نخست استان مازندران را کسب کرد و این جایگاه با فاصله قابل توجه نسبت به شهرستان بعدی به دست آمده است.

وی تحقق این موفقیت را حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریت شهرستان، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: ظرفیت‌های بابل در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای قابل توجه است و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

میرتبار بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم را دنبال کنند و مصوبات جلسات نیز با جدیت تا مرحله اجرا و نتیجه نهایی پیگیری شود.

فرماندار ویژه بابل در پایان با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشداران، بر افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، پیگیری مستمر مصوبات شورای اداری و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.

در این نشست همچنین مسائل و موضوعات روز شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، منابع طبیعی، خدماتی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و مطالبات شهرستان مطرح کردند.