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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

بابل در صدر افتتاح پروژه‌های هفته دولت مازندران ایستاد

بابل در صدر افتتاح پروژه‌های هفته دولت مازندران ایستاد

بابل- فرماندار ویژه بابل با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در هفته دولت گفت: بابل از نظر تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده، رتبه نخست استان مازندران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار ظهر شنبه در ششمین نشست شورای اداری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام یادآور ایستادگی، فداکاری و جان‌فشانی مردم ایران در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری باید در جامعه تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به همراهی مردم در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف پشتیبانی و دفاع از کشور، بیانگر مسئولیت‌پذیری و همراهی آنان در شرایط مختلف است.

فرماندار ویژه بابل در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شهرستان در هفته دولت اشاره کرد و گفت: بابل امسال از نظر تعداد پروژه‌های افتتاحی، رتبه نخست استان مازندران را کسب کرد و این جایگاه با فاصله قابل توجه نسبت به شهرستان بعدی به دست آمده است.

وی تحقق این موفقیت را حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریت شهرستان، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: ظرفیت‌های بابل در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای قابل توجه است و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

میرتبار بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم را دنبال کنند و مصوبات جلسات نیز با جدیت تا مرحله اجرا و نتیجه نهایی پیگیری شود.

فرماندار ویژه بابل در پایان با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشداران، بر افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، پیگیری مستمر مصوبات شورای اداری و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.

در این نشست همچنین مسائل و موضوعات روز شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، منابع طبیعی، خدماتی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و مطالبات شهرستان مطرح کردند.

کد مطلب 6951502

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