به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری از آغاز عملیات اجرایی پروژه ۴۵۰۰ هکتاری پس از وقفه بیش از یک دهه در کمربندی جنوبی بابل خبر داد و گفت: برنامهریزی برای افتتاح این پروژه در سال ۱۴۰۶ انجام شده است. وی همچنین از افتتاح و بهرهبرداری یک لاین از رینگ شرقی شهرستان بابل اشاره کرد.
فرماندار ویژه بابل با تأکید بر ضرورت ثبت پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی در سامانه منتاک، این اقدام را گامی مهم در راستای مدیریت، نظارت و تسریع در اجرای پروژهها دانست.
میرتبار با اشاره به شرایط ناشی از جنگهای تحمیلی اخیر و آثار منفی آن بر تولید و اقتصاد شهرستان، استان و کشور، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز تولیدی، بهداشتی و درمانی کشور را محکوم کرد و بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و مدیریت بازار تأکید نمود.
وی با اشاره به انجام بیش از سه هزار مورد بازرسی توسط دستگاههای نظارتی شهرستان از واحدهای صنفی مختلف، از تشکیل پرونده برای متخلفان اقتصادی با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی خبر داد و افزود: اجرای نرخ جدید نان از امروز آغاز شده و دستگاههای ذیربط باید نظارت مستمر و مؤثری بر عملکرد نانواییها داشته باشند.
فرماندار ویژه بابل همچنین به وضعیت نامناسب روکش آسفالت محور شیخ موسی از منطقه کیجابور تا لهه اشاره کرد و بر ضرورت بهسازی هرچه سریعتر این مسیر به طول حدود هفت کیلومتر و رفع نقاط رانشی موجود تأکید نمود.
میرتبار شناسایی و معرفی پروژههای اولویتدار توسط دستگاههای اجرایی برای طرح در کمیته برنامهریزی و تخصیص اعتبارات را ضروری دانست و گفت: پروژههایی که دارای اعتبار هستند باید هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شوند و پروژههای در دست اجرا نیز در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند.
فرماندار بابل در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک و تأکید استاندار مازندران بر این موضوع، دستگاههای اجرایی، بانکها، مؤسسات خصوصی و شهرداریها را مکلف به تأمین حداقل ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود از طریق پنلهای خورشیدی دانست و اظهار داشت: اگر انرژیهای تولید شده به درستی توزیع شود، افزون بر افزایش تابآوری در برابر بحرانها، قدرت پدافندی کشور نیز تقویت خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب از خدمات دستگاههای اجرایی، داشتن پیوست رسانهای برای پروژهها و تولید محتوای فرهنگی با هدف افزایش اثربخشی اقدامات در جامعه تأکید کرد و این موضوع را از اولویتهای مورد تأکید معاون اول رئیسجمهور دانست.
میرتبار در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت معرفی هرچه بیشتر خدمات و اقدامات ماندگار مرحوم نوشیروانی خیر بزرگ کشور اشاره کرد و از ساخت فیلمی درباره این شخصیت برجسته توسط قربانپور کارگردان مطرح کشور خبر داد.
فرماندار ویژه بابل همچنین بر پاسخگویی به موقع ادارات نسبت به مکاتبات، هماهنگی کامل دستگاهها با بخشداران در اجرای برنامهها و پروژههای مختلف و پرهیز از انتصاب مدیران بخشی بدون اطلاع و هماهنگی با بخشداران تأکید کرد و افزود: هرگونه اقدام اجرایی در سطح بخشها باید با هماهنگی و اطلاع بخشداران انجام شود.
میرتبار در ادامه از همراهی و حضور فعال مردم شهرستان در سه ماه اخیر در شبهای حماسی قدردانی کرد و گفت: حضور مردم ولایی و انقلابی شهرستان در این برنامهها نشاندهنده شور و نشاط اجتماعی و تعهد همیشگی آنان به ارزشهای والای دینی و ملی است.
فرماندار بابل افزود: یکی از اهداف مهم ما در این دوره خدمتگزاری، واگذاری امور مردم به خود مردم است. باور داریم که مردم عزیز بهترین کسانی هستند که میتوانند در اداره امور و برنامههای ما نقشآفرینی کنند و ما به عنوان مسئولان اجرایی در کنار آنان خواهیم بود تا حمایت لازم را از فعالیتها و ابتکاراتشان فراهم کنیم.
