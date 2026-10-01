اهدای اعضای مرد ۴۵ ساله الیگودرزی به چند بیمار عمر دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای بدن زنده‌یاد «روح‌الله جعفری‌پور» ۴۵ ساله، اهل و ساکن شهرستان الیگودرز، با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد تا این اقدام انسان‌دوستانه، زمینه نجات و ادامه زندگی چند بیمار در انتظار پیوند عضو را فراهم کند.

رضایت خانواده برای اهدای عضو زنده‌یاد جعفری‌پور

زنده‌یاد روح‌الله جعفری‌پور در پی سکته مغزی و انسداد راه هوایی دچار مرگ مغزی شده بود که پس از تأیید نهایی تیم پزشکی، با رضایت و فداکاری خانواده، فرآیند اهدای اعضای وی انجام شد.

خانواده این مرحوم با تأیید اهدای عضو، هدف خود از این اقدام خیرخواهانه را ترویج فرهنگ اهدای عضو و کاهش آلام بیمارانی عنوان کردند که در انتظار دریافت عضو پیوندی هستند.

اعضای اهدایی برای پیوند به بیماران منتقل شد

تیم پیوند اعضا ضمن قدردانی از تصمیم ایثارگرانه خانواده زنده‌یاد جعفری‌پور اعلام کرد: اعضای اهداشده بلافاصله برای انجام فرآیند پیوند در اختیار بیماران واجد شرایط قرار گرفت.

این اقدام انسان‌دوستانه بار دیگر اهمیت فرهنگ اهدای عضو و نقش خانواده‌های اهداکننده در نجات جان بیمارانی را نشان داد که در انتظار فرصتی دوباره برای زندگی هستند.

دهمین اهدای عضو در لرستان

با انجام این مورد، دهمین اهدای عضو در استان لرستان طی سال جاری به ثبت رسید و شهرستان الیگودرز نیز دومین اهدای عضو خود در سال جاری را تجربه کرد.

کادر سلامت استان لرستان ضمن تسلیت به خانواده محترم جعفری‌پور، از این اقدام ارزشمند و ایثارگرانه قدردانی و برای آن مرحوم علو درجات را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.