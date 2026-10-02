صادرات ۶۰۰۰ تن کیوی و نارنگی مازندران به بازارهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند صادرات محصولات باغی استان اظهار کرد: مجموعاً ۲۹۴ محموله کیوی و نارنگی به وزن ۶ هزار و ۳۷۵ تن از مازندران به بازارهای خارجی ارسال شد.

وی افزود: از این میزان، ۱۱۹ محموله مربوط به کیوی با وزن ۲ هزار و ۷۴۲ تن و ۱۷۵ محموله نیز نارنگی به وزن سه هزار و ۶۳۳ تن بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره مقاصد صادراتی کیوی بیان کرد: ۴۲ محموله این محصول به وزن ۹۴۲ تن به هند و ۴۲ محموله دیگر به وزن ۹۶۰ تن راهی ازبکستان شده است؛ همچنین ۳۵ محموله به وزن ۸۳۹ تن نیز به سایر بازارهای خارجی صادر شد.

تیموری‌یانسری ادامه داد: در بخش صادرات نارنگی نیز روسیه مقصد اصلی محموله‌های صادراتی بوده و ۱۳۶ محموله به وزن ۲ هزار و ۷۸۸ تن به این کشور ارسال شده است. علاوه بر آن، ۳۹ محموله نارنگی به وزن ۸۴۵ تن به دیگر بازارهای خارجی اختصاص داشته است.

وی توسعه بازارهای صادراتی، افزایش درآمد ارزی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات را از اهداف این روند عنوان کرد و گفت: استمرار صادرات محصولات باغی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر تولیدات مازندران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به اهمیت اقتصادی صادرات محصولات باغی خاطرنشان کرد: رونق صادرات کیوی و نارنگی در کنار ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی، می‌تواند به تقویت تولید، اشتغال روستایی، کاهش واسطه‌گری و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی کمک کند.