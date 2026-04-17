۱۴۲ هزار تن کیوی و مرکبات مازندران به بازارهای جهانی صادر شد

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از افزایش چشمگیر صادرات محصولات باغی استان در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۱۴۲ هزار تن کیوی و مرکبات در قالب شش هزار و ۴۹۴ محموله به کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای مرکزی صادر شده است.
تیمورییانسری با اعلام آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی استان افزود: در این مدت ۲۳۷۹ محموله کیوی به وزن ۵۳ هزار و ۲۳۵ تن و ۴۱۱۵ محموله مرکبات به وزن ۸۹ هزار و ۴ تن از مازندران به مقصد کشورهای مختلف ارسال شد.
وی کشورهای اوراسیا همچون ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را از اصلیترین مقاصد صادراتی این محصولات ذکر کرد و افزود: یکی از اهداف کلیدی این سازمان در سال جاری توسعه بازارهای هدف و افزایش سهم مازندران در صادرات محصولات کشاورزی است.
تیمورییانسری تأکید کرد: این روند با همکاری تمامی بخشها در استان و وزارت جهاد کشاورزی ادامه خواهد یافت تا از تولید تا بستهبندی و حمل و نقل، تمامی مراحل صادراتی مورد حمایت قرار گیرد. این اقدامات با توجه به شعار سال و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی انجام میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از برنامههای ویژه برای بهبود فرآیندهای صادراتی و ارتقاء کیفیت بستهبندی محصولات خبر داد و گفت: همکاری با بخش خصوصی و تشکلهای صادراتی برای تقویت مسیر صادراتی استان در سالهای آتی ادامه خواهد داشت.
