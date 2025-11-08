تیموری: ۷۵۰ محموله نارنگی و کیوی از مازندران روانه بازارهای جهانی شد

اسداله تیموری یانسری در گفتگو با خبرنگار مهر از صادرات قابل توجه مرکبات این استان در فصل جاری خبر داد و آمار دقیقی از محموله‌های صادراتی ارائه کرد.

تیموری‌یانسری در خصوص صادرات کیوی گفت: در فصل جاری، تعداد ۱۵۸ محموله کیوی به وزن سه هزار و ۶۲۷ تن و ۳۴۰ کیلوگرم به کشور هند و همچنین ۲۳۱ محموله به وزن چهار هزار و ۵۵۲ تن و ۱۰ کیلوگرم به سایر کشورهای مقصد صادر شده است.

وی ادامه داد: در مجموع، ۳۸۹ محموله کیوی به وزن هشت هزار و ۱۷۹ تن و ۳۴۴ کیلوگرم از مازندران به بازارهای جهانی ارسال شد.

وی همچنین به صادرات نارنگی اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۶۲ محموله به وزن شش هزار و ۹۶۲ تن و ۸۵ کیلوگرم نارنگی از این استان به بازارهای جهانی ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان درباره صادرات پرتقال اظهار کرد: در همین مدت، ۱۷۰ محموله پرتقال به وزن ۳۱۵۳ تن و ۲۵ کیلوگرم به بازارهای جهانی صادر گردیده است.