موزه نهضت مقاومت جنوب با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال بازطراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی پنجشنبه شب در مراسم افتتاح موزه نهضت مقاومت جنوب اظهار کرد: در اجرای این طرح، محتوای موزه بازبینی، طراحی معماری آن به‌روزرسانی و همه گالری‌ها به‌صورت جداگانه طراحی و اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: این مجموعه تنها موزه شهید رئیسعلی دلواری نیست، بلکه موزه نهضت مقاومت جنوب به شمار می‌رود و روند مقاومت مردم جنوب در برابر استعمار را از دوره افشاریه تا امروز روایت می‌کند.

ابراهیمی گفت: در طراحی جدید موزه، مفاهیم ایثار، شهادت، پایداری و هویت ایرانی ـ اسلامی با رویکردی تازه ارائه شده و تلاش شده است کودکان و نوجوانان نیز با این فرهنگ و پیشینه تاریخی آشنا شوند.

وی با اشاره به استفاده از عناصر بصری و تعاملی در موزه اظهار کرد: نقش‌برجسته‌های داستانی، تندیس شهید رئیسعلی دلواری، گرافیک محیطی، رسانه‌های مختلف و دستگاه‌های لمسی از جمله بخش‌های جدید این مجموعه است که امکان تعامل بازدیدکنندگان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با محتوای موزه را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر افزود: هدف از طراحی تعاملی موزه این است که بازدیدکننده تنها شنونده توضیحات نباشد، بلکه با مشاهده، تحلیل و تفسیر عناصر موجود، خود به درک و نتیجه‌گیری درباره تاریخ مقاومت مردم جنوب پی ببرد.

موزه‌ای برای روایت تاریخ مقاومت جنوب

ابراهیمی با بیان اینکه موزه شهید رئیسعلی دلواری یکی از اماکن تاریخی پربازدید استان بوشهر است، گفت: با توجه به جایگاه ملی شهید رئیسعلی دلواری و اهمیت این مکان برای مردم استان، موزه به‌صورت رویدادمحور طراحی شده است تا ظرفیت بیشتری برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تاریخی داشته باشد.

وی بیان کرد: در طراحی محتوای موزه، حضور تاریخی قدرت‌های خارجی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و مقاومت مردم جنوب در برابر استعمار مورد توجه قرار گرفته است.

موزه شهید رئیسعلی دلواری با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال بازطراحی شده و در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.