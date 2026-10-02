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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نماینده جوجیتسو به فینال نرسید؛ آخرین مبارزه برای مدال برنز

نماینده جوجیتسو به فینال نرسید؛ آخرین مبارزه برای مدال برنز

پوریا طاهرخانی با شکست برابر حریفی از کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی مسابقات جوجیتسو از صعود به دیدار نهایی بازماند و بدین ترتیب آخرین مبارزه خود را برای مدال برنز برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جوجیتسو بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی، پوریا طاهرخانی طاهرخانی مقابل «پارک سونگ هو» از کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت و مدال برنزش را قطعی کرد.

طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم و در اولین مبارزه خود در بازی های آسیایی به مصاف استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت. این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی ، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی طاهرخانی به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت و با شکست ۲ بر صفر او راهی جمع هشت نفر برتر شد. در این مرحله طاهرخانی «آلفرد رافائل آرلانو» از فیلیپین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

کد مطلب 6965016

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