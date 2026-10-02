نماینده جوجیتسو به فینال نرسید؛ آخرین مبارزه برای مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جوجیتسو بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی، پوریا طاهرخانی طاهرخانی مقابل «پارک سونگ هو» از کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت و مدال برنزش را قطعی کرد.

طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم و در اولین مبارزه خود در بازی های آسیایی به مصاف استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت. این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی ، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی طاهرخانی به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت و با شکست ۲ بر صفر او راهی جمع هشت نفر برتر شد. در این مرحله طاهرخانی «آلفرد رافائل آرلانو» از فیلیپین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.