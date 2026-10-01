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۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

حریفان ملی پوشان جوجیتسو ایران مشخص شدند

حریفان ملی پوشان جوجیتسو ایران مشخص شدند

قرعه کشی رقابت های جوجیتسو برگزار شد و سه نماینده ایران حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناکویا، رقابت های جوجیتسو بازیهای آسیایی آیچی ناگویا از فردا جمعه دهم مهر ماه در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی آغاز می شود.

جوجیتسو ایران با سه نماینده در این مسابقات حضور پیدا کرده است که پس از برگزاری مراسم قرعه کشی حریفان خود را شناختند.

مسابقات جوجیتسو که از ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز می شود در مبارزه فردا جمعه دهم مهر ماه پوریا طاهر خانی در وزن ۹۴- کیلو گرم با «عبدالباسط رحیمی» از افغانستان مصاف خواهد داشت.در این وزن ۲۱ جوجیتسو کار حضور دارند.

در مبارزه روز دوم، شنبه ۱۱ مهرماه نسیم محمدی در وزن ۶۳- گرم با «چویی هی» از کره جنوبی و شهرزاد خوشنودزاده با یوشی ناگا از ژاپن مسابقه دارد.در این وزن ۲۳ جوجیتسو کار حضور دارند.

کد مطلب 6964315

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