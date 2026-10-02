پیروزی اولین نماینده جوجیتسو ایران در ۱۵ ثانیه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت‌های جوجیتسو در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز شد. امروز جمعه، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت.



این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی ، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.



طاهرخانی در دور بعدی با نماینده قدرتمند قزاقستان دیدار خواهد کرد.



طاهرخانی تنها نماینده امروز (جمعه) جوجیتسو ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا به شمار می‌رود.



هدایت تیم مردان جوجیتسوی ایران بر عهده مهران ستار است.