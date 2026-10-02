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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پیروزی اولین نماینده جوجیتسو ایران در ۱۵ ثانیه

پیروزی اولین نماینده جوجیتسو ایران در ۱۵ ثانیه

ملی‌پوش وزن منهای ۹۴ کیلوگرم جوجیتسو ایران در نخستین مبارزه خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابت‌های جوجیتسو در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز شد. امروز جمعه، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم استایل نوازا به مصاف عبدالرحیمی از افغانستان رفت.

این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی ، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

طاهرخانی در دور بعدی با نماینده قدرتمند قزاقستان دیدار خواهد کرد.

طاهرخانی تنها نماینده امروز (جمعه) جوجیتسو ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا به شمار می‌رود.

هدایت تیم مردان جوجیتسوی ایران بر عهده مهران ستار است.

کد مطلب 6965005

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