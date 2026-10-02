سرهنگ مظفری: ۳.۳ کیلوگرم تریاک و شیره تریاک در قروه کشف شد

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهر قروه فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و شیره تریاک کشف شد.

مظفری با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت: فرد دستگیرشده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.