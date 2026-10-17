کشف تریاک از ۲ خودرو در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قصد تعدادی از افراد برای انتقال و توزیع مواد مخدر در شهر قروه، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، دو خودروی سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی توقیف کردند.

فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: در بازرسی از این دو خودرو، پنج کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و سه نفر در این رابطه دستگیر شدند.

مظفری با اشاره به تشکیل پرونده و ارجاع متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت افراد در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.